Ricardo Centellas: "La memoria de Goya posee vida propia muy activa, conquistada  desde comienzos del siglo XX"

Ricardo Centalles es el gerente del consorcio cultural Goya Fuendetodos.

1. La memoria de Francisco de Goya, como la de cualquier personalidad histórica, está sujeta a una compleja investigación dependiente de muchos factores colaterales. No existe una respuesta final absoluta. Holanda, por ejemplo, no "tiene resuelta" la memoria de Rembrandt. Esta memoria se construye, reconstruye o deconstruye a lo largo del tiempo y de la historia, sin que exista una progresión lógica. Estas acciones se desarrollan al abrigo de la política, los cambios de paradigma científico, las modas… a una teoría de la complejidad. En 2019, la canciller alemana Angela Merkel retiró de su despacho oficial la pintura de Emil Nolde, tras descubrirse la manipulación que se había hecho de la biografía de este pintor, ejemplo del ‘arte degenerado’. Se encontró que fue un antisemita furibundo y abrazó el nazismo. Con sorprendente habilidad él mismo ocultó su pasado nazi. Como el llamado ‘fin de la historia’, el supuesto problema que plantea no tiene solución.

2. La memoria de Goya posee vida propia y, además, muy activa, conquistada paulatinamente desde comienzos del siglo XX. Su redescubrimiento por los grandes coleccionistas estadounidenses que empezaron a pagar pequeñas fortunas por algunas de sus obras fue decisivo. No se reconoce aquello que no se valora y el mercado del arte es crucial para ello. Goya ha salido del pequeño círculo de conocimiento de unas élites determinadas para ser objeto de atención popular gracias a las grandes exposiciones, el cine, la televisión… y la red. El gran problema actual provocado por la pandemia es como relacionar al público en general con las obras de arte que necesitarían para su apreciación una situación presencial. La tendencia en los próximos años será el camino hacia todo lo virtual, que propiciará confusión y un mar para tiburones y bucaneros.

3. No espero nada en especial de esta efeméride. En Fuendetodos y en la Diputación Provincial de Zaragoza todos los días del año celebramos a Goya trabajando.