Enrique Salueña: "Esperamos volver a situarnos en el mapa cultural de Aragón y de España"

Enrique Salueña, alcalde de Fuendetodos.

1. No está resuelto y en ocasiones no se tiene en cuenta al municipio de Fuendetodos, su lugar de nacimiento, ni como principio de la referencia de Goya en Aragón, ni como nada. Nos gustaría que la colaboración institucional impulsada este año con motivo del 275 aniversario del nacimiento del genio aragonés se mantuviera en el tiempo para obtener resultados que vinculen de forma clara a Aragón con la figura de Goya. En este sentido, y con este objetivo, llevamos años trabajando desde el Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos, para promover la difusión de la obra de Goya y de Fuendetodos como foco cultural. Además, en Fuendetodos trabajamos con los escolares desde hace años en la difusión no sólo de la figura de Goya, sino del grabado, cuya técnica practican en el taller Antonio Saura.

2. Se debería crear un plan de actuación desde el Gobierno de Aragón, en el que se pudieran sumar todas las instituciones y empresas necesarias para trabajar de manera conjunta el tratamiento de la memoria y de la figura de Goya. Buscar ejemplos de otros genios universales en otras ciudades y trabajar sobre ello, de manera realista. Crear algún tipo de comisión permanente, órgano consultivo o similar, que sea la referencia para trabajar sobre la figura y obra de Goya, que vaya actualizándose con la incorporación de los diferentes actores culturales y sociales. También se puede trabajar con las entidades ya existentes como la Fundación Goya en Aragón, abriendo su participación a los actores citados.

3. En Fuendetodos esperamos, fundamentalmente, volver a situarnos en el mapa cultural de Aragón y de España. Tenemos un equipo tanto en el Ayuntamiento como en el Museo Casa Natal, que gestiona el Consorcio Goya-Fuendetodos, que puede trabajar con las instituciones y entidades en diferentes colaboraciones, como ya ocurre con algunas como: Cámara de Comercio, Ayuntamiento de Zaragoza, Comarca Campo de Belchite y Comarca de Cariñena. Con el Consistorio zaragozano, también participamos en las reuniones de turismo del Zaragoza Convention Bureau.