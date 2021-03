Lara Álvarez tiene una nueva ilusión: Pana, un instructor de surf

Lara Álvarez está inmersa en la preparación de la nueva edición de 'Supervivientes' con el que, un año más, viajará a Honduras. Parece ser que el programa le ha traído ya la primera sorpresa cuando todavía no ha comenzado. La presentadora acudía hace un mes junto a sus compañeros Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera y Jordi González a un centro de surf de Madrid para aprender este deporte y así poder grabar una promo en la que cabalgan las olas. Según la revista 'Diez Minutos', allí habría conocido a Carlos, su instructor, con quien habría conectado inmediatamente.

Él es un joven de Gran Canarias al que llaman Pana y desde que se cruzaron sus caminos, no han parado de intercambiarse mensajes en las redes sociales con lo que parecen ser palabras claves que solo ellos entienden y con corazones que todos pueden interpretar. Según cuentan quienes les conocen, los dos están muy contentos, si bien parece ser que ella estaría especialmente ilusionada y feliz con esta nueva relación, aunque ahora, ella cruza el charco por motivos laborales y permanecerá fuera durante los tres meses que dure 'Supervivientes'. En cualquier caso, la presentadora tendría interés en ser cautelosa en esta relación.

La bella asturiana cuenta con un largo historial de conquistas entre los que se encuentran desde deportistas de élite como Sergio Ramos o Fernando Alonso hasta el modelo Andrés Velencoso, el actor Adrián Lastra, su instructor de baile, Daniel Miralles, o el que sería el último, su instructor de surf. Su primera aparición pública en televisión fue en el videoclip de la canción 'Amo a Laura', una campaña de publicidad de la cadena MTV que cobró gran popularidad aunque todavía no llegaría su salto a la fama. En 2010 comenzó a ser un rostro conocido como reportera de 'Futboleros' en Marca TV y poco después comenzaría a ocupar titulares con su primera relación famosa, la que mantuvo con el cómico Dani Martínez.

Su aterrizaje en 'Supervivientes' le daría la máxima popularidad aunque también ocuparía portadas por sus romances. En 2012 comenzó una relación con el futbolista Sergio Ramos que, según se contó en su momento, estuvo lastrada por los celos. Tras él vendría el presentador Dani Martín, con quien compartió solo unos meses. En 2014 la asturiana tuvo un breve amorío con el actor Adrián Lastra. Más sólido fue su noviazgo con el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, que duró dos años aunque tampoco encontró la estabilidad junto al deportista.

Tras su ruptura con Alonso, Lara mantuvo una relación con el empresario gallego Román Mosteiro entre marzo de 2016 y febrero de 2017. A finales de ese mismo año, conocería a Edu Blanco, aunque este romance no llegó a cumplir un año. Su relación con el cantante Dani Martín tampoco lo haría y a principios de 2019 conoció a Daniel Miralles, su profesor de baile, con quien se observaba mucha complicidad en los vídeos que la propia Lara subía a sus redes sociales. Sin embargo, ese amor no llegaría al verano.

Tras él vendría su relación de ida y vuelta con Andrés Velencoso. La pareja habría intentado mantenerse unida sin éxito tras su primera ruptura aunque no lo consiguieron. Ahora, parece que la asturiana estaría de nuevo ilusionada y solo el tiempo dirá si será una relación sólida o un fugar amor casi de primavera.