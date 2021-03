Rayden: "Me encanta estrenar mi nuevo disco en Zaragoza"

¿Cómo ha vivido este año de pandemia?

Ha sido un año ambivalente. En lo particular, genial. Comencé 2020 en la gala de los Premios Goya, saqué un epé que tuvo mucho éxito, hice una gira en acústico y grabé un nuevo disco que sale hoy a la venta. Pero, al mismo tiempo, me he sentido un poco como el padre que no lleva la comida a casa. No he podido girar con toda mi banda, que son 12 personas. Lo mismo le ha sucedido a todos los que se dedican a la música en vivo.

Muchas veces nos quedamos con la imagen del cantante, pero no se ve todo lo que hay detrás de él.

Por supuesto. La música es una actividad de la que vive muchísima gente. Comenzando por los músicos, que suelen vivir al día, los técnicos de luces y de sonido, los conductores, el pequeño promotor, los fotógrafos especializados en conciertos... Es un engranaje que se rompe.

¿Cómo y cuándo se le inoculó el veneno de los versos y la música?

NOTICIAS RELACIONADAS Amaral y una treintena de artistas publican un videoclip para apoyar al sector cultural

Desde que tengo puño y letra , todo lo llevaba a la poesía. Mari Carmen, mi madre, escribía poemas y yo la imitaba. Desde niño tenía dificultad para verbalizar lo que sentía y en el papel me encontraba mejor. Lo de la música nunca me lo planteé hasta que más adelante un amigo me propuso montar un grupo.

En aquellos momentos no se podría imaginar que años después cantaría sus versos ante miles de personas.

Para nada podía imaginar que me pasaría lo que me está pasando. Siento que es algo que no buscaba. No me veía en esa situación. Me ocurre que cuando subo al escenario me parece que le está pasando eso a otra persona.

¿Se acostumbra a que multitudes coreen unas letras que fueron compuestas en la intimidad?

Me he pasado de frenada y me ocurre lo contrario. No me acostumbro a la vida fuera del escenario. No significa que esté enganchado al aplauso. Me basta con ir a un escenario a probar sonido y ya me siento tranquilo, ya estoy en casa. Es cuando realmente me siento yo. Siempre tengo hambre de escenario.

Este viernes saciará ese hambre en Zaragoza, con dos conciertos en una misma tarde (18.00 y 20.00) en el Teatro de las Esquinas. ¿Cómo prevé ese maratón?

Tengo expectación porque con mi banda siempre mostramos mucho músculo y mucha intensidad y energía. Vamos a ver qué pasa. Tengo muchas ganas de presentar el nuevo disco, ‘Homónimo’, y ver cómo lo percibe la gente. Estoy muy ilusionado porque es la primera vez desde julio que nos juntamos toda la banda para un concierto. Y me encanta que todas estas cosas sucedan en Zaragoza.

¿Tiene algún vínculo con Zaragoza o Aragón para que la haya elegido para estrenar disco y gira?

En Zaragoza tengo muchísimos amigos, como Xhelazz, Momo... muchísima gente.

¿Qué opina de la escena zaragozana de rap y hip hop?

Basta con decir que ha influido a generaciones y generaciones. Y seguirá haciéndolo durante mucho tiempo.

¿Qué aporta ‘Homónimo’, su sexto disco en solitario?

Me ha quedado muy bonito. La pandemia me ha servido para perfilar tanto el continente y el contenido y dejarlo de una manera que no imaginaba. Es un disco que celebra mis 20 años en la música y que he llegado a mi canción número 100. Pero por encima de todo es un disco redondo.

El suyo es el ejemplo de que la constancia y el talento llevan a un ascenso continuo.

Sí, pero no quiero caer en el discurso de que lo peleé y cumplí mi sueño. Porque hay mucha gente con tanto o más talento que yo que no calan y se quedan por el camino sin un motivo. Me siento muy afortunado. Es enriquecedor que no caiga en saco roto lo que hago.