Pablo López, el inesperado confidente de Sara Carbonero

Fue el pasado viernes cuando el mundo del corazón convulsionaba con el comunicado que Iker Casillas y Sara Carbonero escribieron, al alimón, para confirmar que, tal y como había publicado ‘Lecturas’, ponían el punto final a su relación sentimental. Una separación que algunos amigos cercanos se encargaron de desmentir solo dos días antes, pero que llega después de varias crisis y demasiadas tensiones de difícil resolución.

Aunque la realidad es que hay buena sintonía por el bien de los hijos que tienen en común, lo cierto es que ambos saben que se avecinan días muy complejos en los que tendrán que sortear polémicas muy desagradables y que les obligarán a viajar a un pasado que la prensa censuró hasta que todo ha saltado por los aires. No están solos.

Sara e Iker están bien flanqueados por sus respectivos nuevos entornos. Es pronto, pero coinciden en que este final solo es el inicio de una nueva vida que no quieren desaprovechar.

Explican que Sara ha encontrado refugio en la compañía y los consejos del cantante y compositor Pablo López, con el que, a día de hoy, mantiene una amistad entrañable. La periodista, melómana reconocida, se deja llevar por las apasionadas letras del malagueño que, confirman a este periódico, se está volcando en ayudarla a superar su separación matrimonial.

Se prevé que en las próximas semanas esta separación dé mucho más juego. Sin ir más lejos, en ‘Sálvame’ de Telecinco han sacado a la luz una entrevista de Gustavo González al exfutbolista, catalogada por el programa como "prohibida", que concedió hace ya casi un año, el verano pasado, cuando comenzaban los rumores de separación de la periodista.

"La cabeza me ha cambiado por lo que me ocurrió, no sé si te hace más humano... Estas cosas en la vida te marcan, lo que te hacen es ser un poco más egoísta", contaba el deportista sobre el infarto que sufrió, algo que le hacía ahora "disfrutar del día a día", más que a largo plazo.

Sobre una presumible separación, comentaba: "Ya sabes cómo son las cosas, siempre me dicen ‘vive la vida’". Y se explicaba: "Mañana no sé qué va a pasar. A lo mejor en dos años nos separamos y me dices que yo te he dicho que no, ya, pero es dentro de dos años, no ahora, ¿sabes? Hay más cosas detrás, no solo la imagen de Instagram, como digo yo", aseguraba.

Aun así, se ponía en situación para el momento en el que llegara: "Yo el día que me separe, igual que cuando me han pasado las cosas, he de decirlo. De hecho, mañana voy a sacar un comunicado diciendo que me retiro del fútbol. Lo voy a decir yo, no me tiene que decir nadie nada". A su vez, justificó su ausencia en el entierro del abuelo de Sara, y dio como excusas los kilómetros que tenía que hacerse y las pruebas de coronavirus a las que se tenía que someter.