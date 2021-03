Bernal: “Lo maravilloso de Twitch es la comunidad que se forma”

El dibujante aragonés Bernal (Zaragoza, 1979) dedica buena parte de su tiempo a las viñetas que realiza para la revista ‘El jueves’, o a ilustrar libros como la segunda entrega de ‘Juan sin móvil’. El suyo era hasta ahora un trabajo solitario, hasta que se cruzó en su vida la plataforma Twitch que permite realizar transmisiones en vivo. Desde hace tres meses comparte su quehacer diario con una comunidad de alrededor de 1.200 seguidores en el canal ‘Bernalico’.

“Estoy entusiasmado con Twtich. Hace un año, cuando estábamos confinados, me proponían mucho que me hiciera un canal en esta plataforma porque entonces había decidido entretener al personal en mis redes sociales todos los días con viñetas y con los monigotes que dibujo. Más tarde empecé a pensar qué podía aportar yo en Twitch además de verme trabajar en directo. Como todos los años hago a través de las redes sociales sorteos para Navidad de libros y dibujos, este año decidí probar con un directo en Twitch -cuenta-. Empecé a notar que a la gente le encantaba verme dibujar en directo y me preguntaban muchas cosas en el chat, yo les contestaba y así comenzó ese enganche mutuo”.

“Me pego toda mi jornada mas solo que la una y ha llegado un punto en que ellos me hacen compañía. Es como si estuviera trabajando con personas alrededor. Ahora hago directos todos los días, de 12.30 hasta las 15.30, aproximadamente, menos el sábado, porque si no en casa me tirarían el ordenador por la ventana", bromea.

Bernal añade que realiza directos casi todos los días porque si no “me echan de menos y yo a ellos. Me cuentan sus cosas, es un ‘feeling’ de la leche. Lo maravilloso de Twitch es la comunidad que se forma. Ellos se llaman ‘Bernalieres’”. Muchos piensan que Twitch es solo para partidas de juegos en directo, pero es una comunidad tan grande que encuentras todo tipo de temáticas: manualidades, ganchillo, un montón de canales. Yo estoy conociendo muchos dibujantes e ilustradores que también abren sus canales de arte en esta plataforma. Twitch es como una ventana más allá de la viñeta y eso al final engancha muchísimo”.