‘Chico Águila’, la novela de los superhéroes que luchan a diario en los hospitales

Adrián es el protagonista del libro escrito por Daniel Tejero y Roberto Malo e ilustrado por José Antonio Bernal. Adrián es un niño que está ingresado en un hospital. Pero no se trata de un paciente común: por la noche se convierte en Chico Águila, un superhéroe capaz de hacer frente a los mas temibles supervillanos. Los tres autores zaragozanos han unido sus fuerzas para crear ‘Chico Águila’ (Fun Readers), una novela destinada al público infantil y juvenil llena de aventuras, humor y valores con la que pretenden llegar a todos los pequeños y jóvenes que luchan a diario en los hospitales.

«Realmente, escribimos esta historia hace más de dos años, –revela Daniel Tejero–. Roberto y yo tenemos un proyecto en común centrado en unir literatura y teatro. Adaptamos al teatro los libros de literatura infantil y juvenil que publicamos y los representamos en colegios, blibliotecas, teatros… Estando de gira con uno de nuestros cuentacuentos se me ocurrió que teníamos que hacer algo para visibilizar a los niños que están ingresados en los hospitales, de los que nos acordamos sobre todo en fechas como las Navidades y que después siguen allí».

Junto a Roberto Malo comenzó a trabajar en el proyecto, confeccionando las fichas de los personajes, los superhéroes y los supervillanos, y así empezaron a armar la novela. «Cuando la terminamos teníamos muy claro que queríamos que Bernal la ilustrase. Y él fue quien luego propuso la editorial Fun Readers, que enseguida aceptó la propuesta. Además, decidimos que parte de los beneficios serían destinados a Fundación Aladina», cuenta Tejero.

"Positivo y esperanzador"

La historia de ‘Chico Águila’ aborda el tema de la enfermedad en la infancia desde una doble lectura. Sin embargo «es un libro positivo y esperanzador. El chico o la chica que lo lea encontrará una historia de aventuras que juega con las emociones, con momentos que pasan por el miedo, la tristeza, la alegría… pero también hay mucho humor. Y además es un libro para adultos, porque ven el trasfondo de estos niños que son unos auténticos héroes que luchan contra esos villanos que tenemos todos: la tristeza, la soledad, el miedo o la muerte», añade.

«Hemos intentado que tenga varios niveles. Queremos que los niños disfruten con una historia de chavales superhéroes en la que obviamente hay algo más de fondo. Los símbolos están muy claros pero no queríamos mencionar expresamente palabras relacionadas con enfermedades ni cosas raras, aunque están ahí. La intención es que cada lector lo vea un poco a su manera. Siempre hemos pensado en hacer libros para todos los públicos, en el buen sentido del término, que lo disfrute un chaval, un joven y un adulto por igual», explica Roberto Malo.

El libro incluye ilustraciones de José Antonio Bernal. El dibujante hace un guiño a su ciudad desde la portada, en la que se adivina el hospital Miguel Servet. El Pilar y el Puente de Piedra también aparecen entre los textos de Daniel Tejero y Roberto Malo.

«En mi trabajo habitual en ‘El Jueves’ utilizo siempre el humor adulto. La oportunidad de ilustrar libros juveniles es una vía de escape con la que ya disfruté en ‘Juan sin móvil’ –una publicación sobre las virtudes y defectos del uso de las nuevas tecnologías entre los preadolescentes–. Me hacía ilusión dibujar a estos superhéroes de hospital y recordar que muchos están allí el resto del año, no solo en Navidad. Otro de los motivos que me animó a participar en este proyecto fue poder colaborar con la Fundación Aladina y aportar nuestro granito de arena», subraya Bernal.