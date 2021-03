Pausini celebra su nominación al Oscar "en un momento difícil": "Espero que sea un regalo para Italia"

La cantante italiana Laura Pausini ha celebrado su nominación en los Premios Oscar 2021, cuya gala se celebrará el próximo 26 de abril, así como el galardón que recibió en los Globos de Oro.

"Viene en un momento de dificultad que estamos viviendo. Espero que sea un regalo para todos los italianos en estos momentos", ha señalado la cantante este martes durante su intervención en rueda de prensa telemática.

Entre lágrimas, Pausini ha subrayado que se emociona "con facilidad" por la situación que se está viviendo debido a la pandemia del coronavirus y ha destacado que se siente "muy orgullosa" de ser italiana y de poder vivir estos momentos "tan emocionantes" con sus compatriotas.

La artista ha sido nominada en los Premios Oscar 2021 en la categoría mejor canción original por 'Io Sí', el tema principal de la película de Netflix 'La vida por delante', protagonizada por Sophia Loren y dirigida por Edoardo Ponti.

Además, Pausini consiguió, gracias a este tema, hacerse con el premio a la mejor canción original, junto a Diane Warren y Niccolò Agliardi, en los Globos de Oro 2021 celebrados el pasado 1 de marzo.

La cantante ha asegurado que el premio en sí "es una joya muy grande" y una cosa "muy importante". Además, ha destacado que es un "orgullo muy grande" la nominación de un premio "tan importante" como el Oscar.

Al ser preguntada sobre su discurso si gana el Oscar, Pausini ha explicado que "normalmente" no se prepara los discursos ante una posible victoria cuando es nominada. Asimismo, ha añadido que se queda con lo que significa esta nominación para la cultura musical de Italia, al ser la sexta italiana que recibe una nominación a la estatuilla en la categoría de mejor canción.

"Pensaba que ser nominada al Oscar era una cosa imposible", ha dicho emocionada la artista, destacando que el ser humano está viviendo un momento "de vital importancia".

La nominación es "un privilegio" por ser algo que "ha nacido en Italia"

La artista ha resaltado que es un "privilegio" que algo que ha nacido en Italia, desde la película, la actriz, el director y la cantante, haya sido nominado en los Oscar. "Esto es lo que nos enriquece más a nivel emocional", ha precisado.

La película 'La vida por delante', según ha indicado Pausini, manda el mensaje, a través de la canción, de la "importancia de ser fraternales" y que se puede "formar una familia aunque no tengas la misma sangre". "Cuando te sientas invisible, no lo eres. En el mundo hay alguien que puede protegerte, cuidarte y no estás solo", ha apostillado.

En este sentido, ha lamentado que este mensaje en estos momentos de crisis por la covid-19 "es desafortunadamente más actual que nunca".

"Estamos muy emocionados y yo siento mucha responsabilidad porque amo ser definida como la italianísima Laura Pausini, aunque mi corazón pertenece a muchas naciones del mundo y me siento amada fuera", ha asegurado.

Al conocer la noticia de su nominación, la cantante ha explicado que sintió "muchas contradicciones", ya que entre la "felicidad, el entusiasmo y el orgullo" estaba una situación "muy opuesta" por el momento "muy difícil" que se está viviendo en Italia. "Todo esto te forma una inquietud dentro de ti, aunque la noticia involucra un huracán de sensaciones positivas", ha señalado.

Por último, la artista ha descartado completamente dedicarse al mundo de la interpretación. "No me interesa, no soy capaz, yo no sé actuar. Yo lo que puedo es ser yo misma, actuar una cosa sobre mi vida sí", ha concluido.