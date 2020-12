Una cartelera de reestrenos y documentales

Tras el confinamiento se produjo el regreso a la actividad de las salas de cinearagonesas (a partir del pasado 8 de junio), pero los estrenos de grandes películas de la temporada han sido pocos. La pandemia obligó a cancelar rodajes, posponer y/o anular los lanzamientos de ‘blockbusters’ como ‘Tenet’, ‘Mulan’ o ‘Wonder Woman 1984’ y, en varios casos, algunos de estos títulos se estrenaron directamente en las plataformas de contenidos más populares (‘Mulan’, en Disney+; o ‘Historias lamentables’, en Amazon Prime). Incluso ahora Warner amenaza con una nueva estrategia en Estados Unidos: ofrecer todas sus cintas previstas para 2021 a la vez en los cines y en su plataforma de emisión HBO Max, como va a ocurrir con ‘Wonder Woman 1984’, de tal manera que sus suscriptores podrán verlas sin coste adicional.

Además de este zarpazo a la exhibición en salas, la limitación de aforo también supone un duro golpe para los cines. Sin embargo, la pandemia, esta situación tan real y a la vez tan de película, ha posibilitado que los cinéfilos revivan la emoción de volver a ver en pantalla grande aquellos largometrajes con los que crecieron. Así, los escasos estrenos han compartido cartelera con taquillazos de los 80 como ‘Cazafantasmas’, ‘Los Goonies’ o ‘Regreso al futuro’; películas como ‘Cinema Paradiso’, una carta de amor al séptimo arte que marcó la reapertura de la mayor parte de las salas españolas a finales de junio; o éxitos de décadas siguientes como ‘Matrix’, ‘Gladiator’, ‘Harry Potter y la cámara secreta’, ‘Harry Potter y la Orden del Fénix’ u ‘Origen’, entre otras.

A ellos se suma el reciente reestreno, aunque con un nuevo montaje, del filme ‘El Padrino, epílogo: la muerte de Michael Corleone’, de Francis Ford Coppola. Para esta nueva versión, el director ha creado un nuevo principio y final, ha rehecho algunas escenas, planos y partes musicales además de restaurar la imagen y el sonido.

Pero las salas también han sido un refugio para los documentales, con un insólita presencia de este tipo de filmes. Desde el estupendo y galardonado ‘Ara Malikian: una vida entre las cuerdas’, de la zaragozana Nata Moreno, hasta el excelente (y todavía en cartel) ‘Para Sama’, película de la periodista siria Waad Al-Kateab que durante cinco años grabó la destrucción de Alepo. Otras obras de este género que han podido verse durante este tiempo son ‘Eso que tú me das’ (la última entrevista de Pau Donés), el documental más taquillero de los últimos diez años; ‘Palabras para un fin del mundo’, ‘El siglo de Galdós’, ‘Dear Werner’, ‘2020’, ‘Helmut Newton: the bad and beautiful’ o ‘Anatomía de un dandy’. Y llegarán más en los próximos días, así como otros reestrenos.