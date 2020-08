Los Palafox reabren con cine familiar, sin palomitas y un nuevo protocolo de seguridad

Los cines Palafox, las salas en activo más veteranas de la capital aragonesa, reabrieron ayer tras casi cinco meses de parón por la pandemia de coronavirus. En esta vuelta a la actividad, se ha implantado un nuevo protocolo con medidas higiénicas y sanitarias para garantizar la seguridad de espectadores y trabajadores.

Cumpliendo con la normativa, se ha limitado el aforo a un tercio de la capacidad de las salas para mantener la distancia de seguridad y garantizar butacas vacías entre los espectadores. El uso de la mascarilla es obligatorio en todo el recinto y se han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico a disposición del público. Asimismo, se ha reforzado la limpieza en las áreas comunes y se han espaciado los horarios de inicio de sesiones para permitir una completa desinfección. También se recomienda comprar las entradas a través de la página web de los cines Palafox para planificar la visita con antelación (además es más barata que en los cajeros y en taquilla).

Los Palafox retomaron su actividad con éxitos pensados para el público familiar como ‘Padre no hay más que uno 2’, ‘¡Scooby!’, un filme de culto como ’Under the skin’ y ‘La profesora de piano’, además de los estrenos de ‘The way back’, ‘Que suene la música’ y ‘Papicha, sueños de libertad’.

Sin palomitas, de momento

Una de las novedades que quizá guste a los cinéfilos más puristas, y no tanto al público en general, es que «como medida temporal no se permitirá consumir alimentos ni acceder con ellos dentro del recinto para asegurar el uso correcto de la mascarilla durante toda la sesión. El bar permanecerá cerrado y, como excepción, el público tendrá a su disposición máquinas expendedoras de botellines de agua», señalaron desde Zarafilms, empresa gestora de los cines Palafox, Aragonia (que reabrirán la semana que viene) y Cervantes (todavía sin fecha fija).

«Soy de los que se ven todas las películas de la cartelera y después de casi cinco meses ya tenía ganas de que reabrieran», comentaba ayer José Miguel, un visitante habitual de los Palafox, mientras sacaba su entrada en uno de los cajeros junto al acceso a los cines para ver ‘¡Scooby!’, el filme que reinauguró con su primera sesión las proyecciones.

Otros espectadores llegaron directamente con su entrada en el teléfono móvil, como Sandra y su hijo Julian, que también escogieron la misma película de animación: «Las hemos comprado esta mañana», explicaba la madre.

«Teníamos ganas de que abrieran después de tanto tiempo, aunque sea sin palomitas», señalaron Susana e Iris, dos jóvenes que también acudieron al primer pase de ayer, a las 16.00.

Un cuarto de hora más tarde se proyectaba ‘Padre no hay más que uno 2’, el filme escogido por Matías (10 años) y Guadalupe (4 años) que no quisieron perderse junto a su madre, Raquel, la película de Santiago Segura: «Venimos con muchas ganas y, además, con este calor se está muy bien en el cine», apuntaron.

Juan Carlos Ajenjo, miembro de la Tertulia de Cine Perdiguer, opinó que esta reapertura supone «una buena noticia para la cultura, acogida con alegría por los aficionados al cine y el público en general. De esta forma los espectadores podremos disfrutar de una oferta más diversa, con títulos que se estrenaron hace tiempo en Madrid y otras ciudades y que aquí no hemos podido contemplar todavía»

Para un cinéfilo como Ajenjo, disfrutar de una cartelera más variada es «algo que muchos espectadores agradecerán. Así se mantendría la llama del estreno semanal puntualmente, como sucedía antes del confinamiento. Nos regocijará, todavía más si cabe, la próxima apertura de los cines Aragonia, donde ahí la oferta será superior y mucho más completa con versiones originales» .