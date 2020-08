Los Cines Palafox reabren casi 5 meses después

Los Cines Palafox de Zaragoza anuncian su reapertura mañana viernes 7 de agosto, tras casi cinco meses de cierre forzado por la pandemia del coronavirus. Se trata de un compromiso con la cultura de la ciudad tras la implantación de un nuevo protocolo de seguridad y limpieza aumentados para que los espectadores puedan volver a disfrutar de una experiencia en el cine completamente segura.

Las entradas estarán disponibles a partir de hoy jueves 6 de agosto en su página web y el complejo abrirá en su horario habitual. Cumpliendo con la normativa, se ha limitado el aforo a un tercio de la capacidad de las salas para mantener la distancia de seguridad, siempre garantizando butacas vacías entre los espectadores. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo el recinto.

Los responsables de los Cines Palafox han trabajado de manera exhaustiva para retomar su actividad con rigurosas medidas sanitarias. Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico a disposición del público, se ha invertido en maquinaria especial de desinfección y mejorado la oferta 'on line'.

Se reforzará la limpieza en las áreas comunes así como en los puntos de contacto, los cuales serán desinfectados de manera continua. Los horarios de inicio de las sesiones serán espaciados para la completa desinfección de las salas.

Se recomienda al público comprar las entradas a través de su página web para planificar su visita con antelación. Aunque también tendrán a su disposición quioscos en los accesos al cine. En ambos casos, se recibirá un código QR con las entradas para poder acceder sin contacto al recinto.

Como medida extraordinaria y temporal no se permitirá ni acceder ni consumir alimentos dentro del recinto para garantizar el uso correcto de la mascarilla durante toda la sesión. Como excepción, el público tendrá a su disposición máquinas expendedoras de botellines de agua.

Los Cines Palafox retoman su actividad con una programación variada y de calidad para el público. Los espectadores podrán disfrutar de títulos de éxito como la divertida comedia ‘Padre no hay más que uno 2’, ‘Scooby’, películas de culto que no llegaron a la ciudad como ’Under the skin’ y ‘La profesora de piano’ y los estrenos de la semana ‘The way back’, ‘Que suene la música’ y ‘Papicha, sueños de libertad’.

La próxima semana está prevista la reapertura de Cines Aragonia siguiendo el mismo modelo.