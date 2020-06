Javier Sierra: "Tenemos un problema de provincianismo temporal, lo miramos todo desde nuestro presente"

El escritor aragonés Javier Sierra asegura que "uno de los problemas de la sociedad es el provincianismo temporal". "Lo miramos todo desde nuestro presente y esto es imperdonable en esta sociedad en la que disponemos de muchos elementos para la memoria, como los libros, pero también audiovisuales. Que haya individuos como los escritores que se asomen a esta memoria es hasta terapéutico", ha afirmado.

Así lo ha aseverado el autor, en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de la presentación de su última obra, 'El mensaje de Pandora' (Planeta), una novela nacida durante el confinamiento por la pandemia de la covid-19. "Decidí dejarlo todo para poner en marcha una novela para explicarme primero a mí y después al lector y encontré en la historia, la ciencia y la mitología los espejos perfectos para reflejar esta situación", relata.

Una novela "de urgencia"

Y añade: "Para mí esta es una novela de urgencia: era urgente terminarla y compartirla y creo que es urgente leerla". Por ello, ha elegido el género epistolar, porque es "la manera más rápida de llegar".

De este modo, la novela arranca el día que Arys cumple dieciocho años y recibe una extraña carta. Escrita en circunstancias excepcionales, en ella su tía evoca el último viaje que hicieron juntas por el sur de Europa y le confía un secreto: los antiguos mitos esconden la clave para comprender el origen de la vida, las enfermedades e, incluso, el futuro.

Además, el recurso epistolar reservaba una sorpresa para el escritor, que no esperaba que le permitiera aproximarse "a un espectro de lectores tan amplio, también al juvenil", de manera que supone una suerte de obra transgeneracional.

Sierra, que recuerda que ha habido otras grandes crisis históricas, apunta que lo que hace diferente a esta pandemia de otras del pasado es "la rapidez con la que el fenómeno se globaliza y la respuesta global que ha generado". Se trata de un fenómeno ya descrito por los sociólogos de "resiliencia colectiva, que se produce cuando hay una adversidad y la sociedad afectada tiende a reaccionar como si fuera un único organismo". "El problema es cuando creemos que ha pasado, porque vuelven las fracturas y son peores" durante un tiempo, advierte.

"Vacuna cultural"

Javier Sierra asegura que se siente "muy estimulado intelectualmente, en alerta" y se muestra convencido de que los escritores tienen "una función de explicar lo que está pasando". "Somos responsables de crear una vacuna cultural para la gente y transmitir a los ciudadanos que la cultura es un refugio que nos ayuda a pensar", afirma.

El escritor turolense cree que en esta crisis "ha habido por parte del ciudadano un redescubrimiento de la función de la cultura, que es sobre todo, refugio, pero esa conciencia no ha estado en las autoridades". "No se lo reprocho, había cosas más urgentes de las que ocuparse, pero no sé si más importantes; cuando esto pase, sería conveniente revisar nuestra capacidad de inversión con respecto al sistema sanitario y también profundamente nuestros sistema educativo", ha concluido.