Manuel Vilas: «La literatura y el cine son auxilios y ventanas abiertas al mundo»

Cumpliendo con todos lo protocolos que indican las autoridades sanitarias, pero con el deber de no renunciar a recobrar la vida que teníamos antes, «en permanente exigencia de que regrese la vida tal y como la conocíamos». Una vida en la que el éxito, según el autor oscense Manuel Vilas (Barbastro, 1962), finalista del Premio Planeta con su novela ‘Alegría’, «consiste en que te quieran tus padres y tus hijos». Estas fueron algunas de las ideas que el escritor aragonés compartió en una nueva cita de ‘Martes de libros’ que organizó la Fundación Ibercaja, bajo la coordinación de Mayte Ciriza, directora de Cultura, un encuentro virtual que fue presentado por el periodista de HERALDO Ramón J. Campo.

Durante la charla, Vilas tuvo palabras para el músico de origen aragonés Pau Donés, fallecido ayer, de quien destacó «su lucha contra la estigmatización de la enfermedad». Campo, también oscense, recordó al inicio de la conversación sus primeros encuentros con Manuel Vilas, un escritor con quien solía cruzarse a la entrada de la redacción de Independencia, 29 y que siempre le lanzaba una sonrisa en el saludo. Para Vilas, su etapa como colaborador de este diario «fue una época importantísima. Aprendí a escribir redactando artículos en HERALDO», afirmó.

El autor confesó que hasta cumplidos los 50 años no se atrevió a dedicarse por completo a la literatura y pedir su excedencia como profesor de instituto. Hablo también de la figura de sus padres, tema que aborda en la novela ‘Ordesa’, un relato familiar en el que también expone su propia condición de padre. «Con menos de 40 años la importancia de los padres no la ves tan clara. Te das cuenta de los actos de generosidad tremenda que un padre y una madre hacen por un hijo», expresó.

Entre otos temas que se trataron, Vilas destacó el papel del aragonés Fernando Simón durante la pandemia. «Es un hombre de ciencia al servicio de la comunidad. En España, esa idea de hacer bien tu trabajo a veces parece que no es común. No se puede sospechar de su honestidad en absoluto. –subrayó–. Ser honesto y trabajador en España es el no va más, lo más que se le puede pedir a alguien en este país».

El escritor criticó la «excesiva politización» cuando todavía no existen muchas certezas acerca de cómo evolucionará la situación originada por la covid-19. Por otro lado, señaló la necesidad de «ver cuál es la aportación de la literatura y la cinematografía para explicar lo ocurrido. Nos apoyamos en la ficción para entender aquello que es un interrogante constante».

Vilas, en un documental

Durante el encuentro, el escritor habló acerca del documental que el director Germán Roda está grabando sobre el escritor barbastrense, en el que participan los actores José Sacristán y Pepe Viyuela. «Su colaboración es una resurrección emocional y un honor. Son personas generosísimas. Sacristán me produce una enorme ternura, con 50 años de cinematografía a sus espaldas. Él le recomendó ‘Ordesa’ a Viyuela y empatizó mucho cuando lo leyó».

El escritor recalcó hacia el final de la cita que durante la pandemia «los libros y el cine han sido, y son, auxilios y ventanas abiertas al mundo que ayudan a entender la vida. Quienes leen están mas preparados para comprender lo que pasa. Van a surgir muchos libros y películas sobre la pandemia porque, por mucho que te la explique la ciencia, necesitarás verla a través del drama humano contado en una película o una novela».