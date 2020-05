El legado de los Siete Reinos, un año después de llegar a su fin Juego de Tronos

Al parecer sigue estando considerado 'spoiler' contar giros de Juego de Tronos porque, a pesar de haber pasado un año desde que la serie llegó a su fin (con corazones rotos y opiniones divididas) el pasado 20 de mayo de 2019, en el de 2020 sigue siendo una de las 15 series más vistas de HBO y así lo revelan los listados que la plataforma de streaming comparte en sus redes sociales.

Y, aunque durante este tiempo no han faltado grandes series en la plataforma, como 'El cuento de la criada', 'Westworld', 'Euphoria' o 'Chernóbil', ninguna ha logrado el éxito de la que está basada en la saga literaria de George R. R. Martin, que acumula títulos desde batir el récord de nominaciones a los Emmy hasta ser la serie más pirateada. Pero eso no ha hecho acelerar el proceso para sacar una lluvia de precuelas o spin off: parece que los creadores, David Benioff y D.B. Weiss, consideraron que la historia necesitaba descansar.

Más información Juego de Tronos: así serían los Siete Reinos si Poniente fuese Aragón

O, al menos, que no se apostaría por un proyecto que no estuviera a la altura. Esa es la sensación que quedó en el aire cuando HBO anunció en octubre de 2019 que cancelaba la precuela de 'Juego de Tronos' con Naomi Watts como estrella. Así que, al menos por el momento, lo único que se sabe de "los horribles secretos de la historia de Westeros, el origen verdadero de los caminantes blancos, los misterios del Este y la leyenda de los Starks", es que hubo un episodio piloto.

¿Qué se sabe de nuevos comienzos?

En el escenario audiovisual, por el momento solo hay confirmada una precuela y parece que no verá la luz hasta 2022. Su título, 'House of the Dragons' y, como cabe esperar por el animal protagonista, profundizará en el reinado Targaryen en Poniente, que duró tres siglos tal y como queda explicado en 'Canción de Hielo y Fuego'.

En el escenario literario, George R. R. Martin sigue sin dar fechas de publicación. La serie terminó sin que sus libros lo hicieran y, sobre ello, el autor siempre ha dejado clara una cosa: que el final no sería el mismo.