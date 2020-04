Lorena Domingo: "La imagen es una excusa, lo importante es pintar"

Tenía previsto la inauguración de un mural para el Hospital San Juan De Dios de Zaragoza, para el día 18 de marzo y como tantas cosas ha sido pospuesto. ¿Cómo ha sido ese trabajo. Está ya instalado?

Ha sido un proyecto precioso que he trabajado también a través de Believe In Art. Realicé un mural pictórico en la zona del jardín del Hospital. Un total de 45 metros centrado en un paisaje pensado con mucho color que reúne diferentes momentos del día. El mural ya está terminado y espero el momento en el que todo empiece a tener movimiento y tengamos que volver a organizar agendas en vez de borrar todos los planes.

Su obra no solo se limita a la pintura, sino que también trabaja otras disciplinas como la cerámica o la joyería. ¿Una artista en el siglo XXI debe ser polifacética?

No es que deba, pero al final la curiosidad conlleva a que lo seas. La inquietud de mi forma de ser me lleva a la experimentación con otros soportes plásticos, como el caso de la cerámica, que he conocido gracias a la tradición aragonesa y familiar. La problemática cambia, el lenguaje tiene que adaptarse a diferentes escalas, diferentes ritmos pero sobre todo pausas, eso es algo que a mí me interesa mucho. Esa incomodad de cambios hace que no me acomode y busque diferentes soluciones. Por otro lado,la joyería es un trabajo que hago en diferentes momentos y me sirve de escape.

El pasado año tuvo lugar la exposición 'Las raíces del vuelo', un trabajo que le ha reportado el Premio al mejor artista joven (ex aecuo con Alejandro Azón), de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte. Este año sobrepasa el umbral de 'artista joven' (hasta 35 años). ¿Que va a cambiar?

Cuando llegue a los 36 años -que será en este confinamiento- se me cerrarán muchas puertas, muchas convocatorias que ponen como límite esa edad. Ya no tendré esas oportunidades que hasta ahora han hecho que un proyecto se sume a otro casi por inercia, pero no sin esfuerzo. Sé que me lo tomaré con deportividad y positivismo, pensaré en todo lo que he sumado durante estos 17 años de inicio y continuaré con la misma energía mirando hacia el futuro, aún me quedarán las que tienen el límite de 40 años!

En su trabajo se pueden distinguir dos vertientes. Una más figurativa y otra abstracta. Dos conceptos distintos de abordar la pintura, pero unidos por el hecho pictórico, como usted misma reconoce.

Sí, hay mucha gente que se sorprende cuando paso con total naturalidad de un cuadro figurativo a uno abstracto o viceversa. Para mí los dos campos son iguales, ya que en ellos trato de debatir cuestiones estéticas internas de la pintura centrándome sobre todo en el proceso. La imagen en mi trabajo pasa a convertirse en excusa, lo importante es la acción propia de pintar, el cómo será pintada esa imagen, y en las elecciones que hago para ello midiendo la elección del soporte, del pincel, la impronta gráfica, las velocidades, los vacíos, las pausas, las fuerzas… en definitiva, los elementos pictóricos.

Lorena Domingo pinta en su casa. Cortesía Lorena Domingo.

A pesar de sus juventud, su obra se ha expuesto tanto en galerías privadas, centros de titularidad pública o ferias. ¿Cree que un artista joven tiene actualmente los apoyos suficientes?

Siempre son insuficientes, es un mundo donde la fragilidad, lo incierto y la precariedad van de la mano. A través de una capacidad de resistencia que generas y trabajas día a día, y que se convierte en la base de tu presente, vas sumando oportunidades que sí te dan, pero por las que tienes que luchar mucho, y hacer valer mucho más un sí que su negativa, recoger la energía que obtienes de esos apoyos para recordarla cuando no los tienes.

"Hay exposiciones que se están cancelando hasta dentro de un año, otras que literalmente se han caído, eventos y ferias que se han retrasado y no todo el mundo cuenta con un colchón para sobrevivir"

¿Qué papel tendrá la cultura y mas exactamente el arte, en la "nueva normalidad"?

La recuperación del ritmo va a ser muy dura. Hay exposiciones que se están cancelando hasta dentro de un año, otras que literalmente se han caído, eventos y ferias que se han retrasado y no todo el mundo cuenta con un colchón para sobrevivir en un medio profesional donde escasamente existen los sueldos fijos. En mi caso, ese sueldo fijo viene de un trabajo temporal como mediadora en el Museo Reina Sofía los fines de semana, así que cada mañana me pregunto: qué museo me voy a encontrar cuando vuelva, cuándo será eso, qué cambios tendrán que hacer estas instituciones para sobrevivir, y las galerías, ¿van a sobrevivir? Porque sin todo ello, los artistas desaparecemos. Y en contraste a esas situaciones, veo como ahora mismo toda la sociedad se está entreteniendo con nuestro trabajo, así que espero que haga pensar a mucha gente que la educación artística es fundamental y las inquietudes que están generando a la sociedad en estos momentos no tengan un tiempo caduco.

* Desirée Orús es crítico de arte y presidenta de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte.