Sergio del Molino retrata al Calomarde más novelesco

Acostumbra Sergio del Molino a innovar en cada nuevo libro de modo que aparezca ante el lector como una obra distinta a todas las anteriores. “Calomarde. El hijo bastardo de las luces” no es una excepción en este sentido. Aborda la biografía de Francisco Tadeo Calomarde, ministro de Gracia y Justicia de Fernando VII, nacido en Teruel en 1773 y muerto en Francia en 1842; tristemente famoso por masacrar liberales durante la Década Ominosa.

¿Por qué indagar en la vida de un personaje pasado de moda y sin aparente relieve en el mundo actual? Esa es la pregunta cuya respuesta busca el libro sin encontrar del todo, pues no se trata de un tratado de Historia sino de una obra literaria que entrevera el ensayo y la narrativa.

El autor comienza citando la 'Autobiografía de Federico Sánchez', de Jorge Semprún: “Se puede ser políticamente nefasto y sin embargo novelesco”. La cita no es baladí, pues nos hallamos ante una narración que hurga en la intimidad de su antihéroe y nos invita a continuar la lectura desde el mismísimo comienzo: “Aquí yace Francisco Tadeo Calomarde, se lee en el único monumento que queda en España de quien una vez tuvo al país encerrado en un puño.”

A continuación, Del Molino advierte que le falta a su protagonista “un gran libro, o una gran película. Un gran relato. No pretenden serlo estas páginas, que ni siquiera sirven como biografía. Me quedaré en una aproximación al personaje. Le rondaré como las aves de presa. Espero arrancarle un poco de carne y, sobre todo, devolverle la dignidad que tantos literatos e historiadores le han robado. Confío en que, tras leer este opúsculo, dé más miedo que risa. Se ha ganado un personaje trágico, ya ha interpretado demasiadas comedias.”

"Confío en que, tras leer este opúsculo, dé más miedo que risa. Se ha ganado un personaje trágico, ya ha interpretado demasiadas comedias".

La ambigüedad que a Calomarde le deniega Galdós en su episodio nacional “Los apostólicos”, donde lo considera un malvado sin paliativos, se la otorga, sin embargo, Del Molino para crear al personaje literario. Hijo de labradores, aprendió a leer y escribir con rapidez, era bueno con las matemáticas y devoraba los libros que caían en sus manos. Con el esfuerzo de su familia, marcha a Zaragoza a estudiar leyes. Allí se convierte en paje de una dama de la burguesía y se instruye en las ideas de la Ilustración. En particular las de la reforma agraria, que expondrá ante la Sociedad Aragonesa de Amigos del País con un panegírico de ocho páginas dedicado al valido del rey: Manuel Godoy.

El turolense muestra desde el primer momento su ambición. Desea emparentar con la burguesía para ascender en la escala social y trasladarse a Madrid, lo cual consigue casándose con Juana Beltrán, zaragozana e hija nada menos que del médico de Godoy; mas, cuando llega a las Cortes de Cádiz con sus ideas reformistas, es rechazado por la aristocracia aragonesa que lo considera un labriego sin categoría.

Detalle de la portada del libro. Archivo Heraldo.

En este punto del relato, el autor trae a colación a Pierre Bezújov, el héroe dubitativo de 'Guerra y paz' de Tolstoi, a quien compara con Calomarde. Pierre es afrancesado, desea una sociedad liberal, pero Napoleón invade e incendia Rusia: “Los dilemas entre la realidad y los deseos quiebran a los hombres (…) Bezújov (…) alcanza una dimensión desconocida (…) Está más allá de la razón y del sentimiento: la barbarie de la historia, esa furiosa corriente hegeliana, ha transformado su materia física e intelectual.”

Y hasta aquí puedo contar acerca de esta nueva propuesta literaria de Sergio del Molino; mezcla, una vez más, de ensayo, relato, biografía y crónica de época que he leído con gran placer, como si de una novela se tratase.

LA FICHA

‘Calomarde. El hijo bastardo de las luces’. Sergio del Molino. Libros del K.O., Madrid, 2020. 117 páginas (El libro se presentó el pasado jueves en un acto organizado por Cálamo, en compañçia de Saúl Esclarín).