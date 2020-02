Tres generaciones mantienen viva la magia de Harry Potter

Gala Villar, de tan solo 7 años, está esperando a cumplir 11 con la esperanza de que le llegue una carta para ingresar en el Colegio Hogwarts al igual que le pasó a Harry Potter, el protagonista de las famosas novelas de la británica J. K. Rowling. "Cuando me lo dijo, me quedé muerta. No sé de dónde ha salido su vena mágica", comenta con una sonrisa su madre. Gala es uno de los niños y niñas que han participado este jueves en las actividades organizadas por la librería Siglo XXI, en colaboración con Felix Felicis en Zaragoza (el grupo de 300 fans del mago más famoso), con motivo de la ‘Harry Potter Book Night’, un evento promovido por la editorial Bloomsbury que se celebra a nivel mundial para rendir homenaje a las obras de Rowling para que la magia no se pierda nunca y que va por su sexta edición.

Las actividades, abiertas también a adultos, consisten en dos pruebas en torno al Torneo de los Tres Magos, la temática de este año. La tercera y última se celebra este viernes en la biblioteca Cubit. En concreto, las dos pruebas son descifrar 12 enigmas e identificar a ciegas objetos de Hogwarts. "Para los que saben de la saga son fáciles", afirma Sara Cámara, de 28 años, vestida con el uniforme de alumna de Slytherin que se ha comprado por internet. "Me daba cosa venir así porque la gente te llama friki", dice. También los pequeños se han animado a lucir sus mejores galas del universo Harry Potter, como una niña con la capa de la invisibilidad u otra con un 'look' total de profesora de la adivinación, entre otros.

"Hay tres generaciones de fans de Harry Potter: niños, juveniles y adultos. Muchos padres que rondan los 40 años han dado a conocer a sus hijos las novelas. Para mí ante todo ese mundo de Harry Potter significa que en la vida, a pesar de los problemas, puede haber magia", afirma Silvia Gimeno, miembro de Felix Felicis. "Yo me enganché al leer los libros y me gustaron más en inglés porque hay más material", señala esta joven maestra de idiomas.

Fomentar la lectura y el comercio de barrio

A Irene Berberana, de la sección de Juvenil, Fantasía y Ciencia Ficción de Siglo XXI y encargada de la actividad, estos libros le enseñaron los valores de la amistad y a trabajar en equipo. "Crecí con la saga. Era de las que hacía fila en las librerías para comprar la última novela que se publicaba. Ahora que soy librera los recomiendo a la gente que busca libros de fantasía para niños de 8 años. Además, han salido ediciones ilustradas que compran los padres", subraya. Para Irene, vestida de Gryffindor, la ‘Harry Potter Book Night’ es el día más esperado del año a nivel profesional. "Es una forma de fomentar la lectura y de potenciar el comercio de barrio", dice.

Junto a las pruebas en torno al Torneo de los Tres Magos también se ha celebrado un concurso de fotografías, un ‘photocall’ y la entrega de premios de un concurso de microrrelatos a la que ha asistido la escritora aragonesa de literatura juvenil Sandra Andrés Belenguer.

También la Librería Central ha organizado actividades, tal y como informa Ana Belén Casanova, encargada de tienda. "Consisten en pruebas de habilidad, sabiduría y conocimiento del mundo mágico. El máximo son 25 personas. Lo recomendamos para gente joven. El mundo de Harry Potter es complejo, interesante y divertido", reconoce.

Aunque este evento tiene lugar el primer jueves de febrero, en muchas ciudades se ha ido ampliando a más días. Eso también ocurre en Zaragoza: el grupo Felix Felicis ha preparado un 'escape room' para este sábado a las 11.00. Todo sea por la magia y estar entre amigos.