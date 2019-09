Cinco planes para disfrutar antes de que lleguen las Fiestas del Pilar

¿Qué estudiante no ha oído (o incluso entonado) alguna vez la frase: "hasta después de Pilares no se hace nada"? Luego, las cosas pueden ser diferentes, sobre todo al llegar a la universidad, pero lo cierto es que las fiestas marcan un antes y un después en el comienzo de curso y dan un respiro a los que todavía no han cogido el ritmo de la rutina y siguen lamentándose porque las vacaciones de verano hayan terminado. Pero entre los últimos días de agosto y el comienzo del Pilar no se extiende una sequía de planes: septiembre tiene mucho que ofrecer.

Festival Asalto

Cinco asombrosos grafitis del Festival Asalto HTV

Se podría decir que, en Zaragoza, septiembre tiene un colo especial y ya no solo por la llegada del otoño, sino por el festival Internacional de Arte Urbano Asalto, que este año celebra su decimocuarta edición en la capital aragonesa. Del 16 al 22 de septiembre los artistas urbanos que participan en el festival dejarán su impronta en el barrio de Las Fuentes.

Casting Gana con tu voz

Casting en vivo desde las 18.00 hasta las 21.00. Pexels

Desde el 12 y hasta el 28 de septiembre puedes probar suerte sobre el escenario en los castings para participar en el programa televisivo La Voz. Las pruebas tienen lugar en el centro comercial GranCasa, y requieren de inscripción previa.

Recetas de temporada

Tarta de moras Unsplash

El aguacate, el albaricoque, la berenjena, los higos, las moras, la calabaza, la pera... Muchos son los alimentos que durante esta temporada se pueden disfrutar en su máxima calidad, por lo que es el mejor momento para echarlos al plato. Un ejemplo de ello son las moras, que crecen en las zarzas y que tú mismo puedes recoger en algunos senderos para preparar esta deliciosa tarta.

Conciertos

Concierto de La Pegatina Maria Bressel

la vida cultural continúa antes y después de las fechas señaladas. La Pegatina llega a La Almunia de Doña Godina con su 'La fiesta más grande tour' el próximo 27 de septiembre, Pablo Milanés continúa con la gira 'Esencia' y tiene parada en Zaragoza el 19 de septiembre, Las Armas celebra el 21 y 22 de septiembre el Zaragoza Psych Fest VII... Aunque durante las fiestas del Pilar se aglutinan un gran numero de artistas y actuaciones en las calles y escenarios de Zaragoza, Descubre todos los conciertos en Heraldo Ocio

Becas para formarse y viajar

Tailandia Pexels

Septiembre es un mes de comienzos: hay quienes acaban de empezar a disfrutar de su beca Vulcanus para realizar prácticas profesionales en Japón y quienes todavía están buscando una oportunidad para viajar y formarse. Precisamente, hasta el 4 de octubre está abierto el plazo de solicitud de las becas DUO para estudiar en Tailandia. Como esta, muchas otras convocatorias están disponibles durante el mes de septiembre y ofrecen experiencias únicas. ¿Te animas?