'Midsommar': todos los elementos que el terror moderno emplea para asustarnos

Aquellos que quieran aprovecharse de los beneficios de ver una película de miedo a la semana lo están teniendo muy fácil este 2019. Y es que, entre los estrenos semanales, el terror no da tregua. 'Escape room', 'La llorona', 'Cementerio de animales' y 'La influencia', entre otros, son algunos de los títulos que ya han pasado por las salas de cine. Los últimos en llegar fueron 'Muñeco diabólico', que reinó en la cartelera a golpe de masacre, y 'Annabelle' que volvía a casa dispuesta a ser la película más terrorífica de 2019.

Sin embargo, el resto de la producción cinematográfica de terror no está dispuesta a ponérselo nada fácil. Ni los títulos ni, por supuesto, los directores. El último trabajo de Ari Aster, 'Midsommar', llega a los cines el 26 de julio y es el primero en plantarle cara a la muñeca. Quienes hayan temblado al leer su nombre ya han comprendido la que se avecina en las salas de cine. Quienes no, lo harán al recordar su último trabajo: 'Hereditary'. Si todavía no has 'disfrutado' del terror de Aster, estos son algunos de los elementos que emplea en 'Midsommar' para crear una asfixiante atmósfera, que rompe con las características establecidas, hasta ahora, en el género.

Elementos que emplea Aster en 'Midsommar' para provocarnos escalofríos

1 A plena luz del día La mayoría de las películas de terror requieren de oscuridad y lugares en los que poco apetece adentrarse (aunque los protagonistas siempre acaben haciéndolo). Sin embargo, esta propuesta de Aster desarrolla todo su argumento a plena luz del día. Pese a que pueda parecer lo contrario, los momentos de tensión no faltan. 2 Ningún susto innecesario Otra de las premisas de Aster es apostar por un terror en el que el espectador no tenga que vivir susto tan susto, ya que algunos de ellos pueden ser innecesarios. El director incluye sustos en sus películas, pero solo en aquellas escenas que los piden a gritos. El resto se construye a base de la historia y del argumento para conseguir que el espectador salga de la sala de cine pensando en la película. 3 El perfil de los personajes Ellos son el canal para provocar escalofríos en el espectador. Esto se produce porque el director y los intérpretes consiguen que el espectador conecte con los personajes. La trama giran en torno a una pareja que está en crisis, que decide viajar a un festival que se celebra cada 90 años en una remota aldea de Suecia. Allí, todo parece idílico pero nada es lo que parece. Pronto se darán cuenta que los anfitriones realizan perturbadores rituales.

4 Terror existencial y cotidiano La realidad puede ser terrorífica y no necesita extras irreales (muñecos, casas encantadas...) para que realmente de miedo. De este terror existencial y cotidiano se aprovecha el director para crear su obra. El miedo a la muerte, el dolor, las relaciones tóxicas de pareja son solo algunos de los terrores que se desarrollan en 'Midsommar'. El terror también proviene de la aparente utopía de una sociedad ordenada, racional y ecologista, que vive en un entorno que nadie relaciona con el pánico.



- Consulta cartelera de cine en Heraldo Ocio