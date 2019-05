‘Sueños reales’ llega tras dos años de locura subido a la gira de ‘El Círculo’ de Kase.O. ¿Se atreve a resumirlo en una frase?

En una palabra: huracán. Desde que me lo propusieron aluciné, casi sin pensarlo ya estaba subido a un escenario y prácticamente no me he bajado de él en dos años salvo para coger aviones y furgonetas. Una experiencia inolvidable que me ha cambiado la vida para bien, y me ha hecho conocer mucha gente; bueno, y que mucha gente me conociera a mí.

Tampoco era un desconocido… el que llega ahora es su cuarto disco, pero que Javier Ibarra dijera cada noche eso de ‘en el segundo micro, El Momo’…

Las sensaciones fueron siempre muy buenas; los que ya me seguían me lo demostraban con ganas, y los que me descubrían esa noche en escena hacían elogios, tanto de los teloneos para abrir el ‘show’ como de los coros de Javi. Era mi misión, dejar el pabellón alto y estar a la altura de quien había confiado en mí, tíos tan grandes de sombras tan alargadas como Javier Ibarra, R de Rumba y toda la gente de Violadores.

Rumba ha aportado su ciencia en ‘Sueños reales’, que cuenta con grandes productores.

Es una de esas personas que todo el mundo debería conocer. En escena es una máquina, no falla, pero en persona es un tío con magia, además de muy buena persona. He disfrutado mucho de las conversaciones en la furgoneta, hablando con Rumba y Javi de música, te pasas horas con ellos sin darte cuenta, te hablan de la discografía de un grupo de los 70 en Nueva Orleans que tenía tal bajista que salió de tal sitio gracias a un sello que no se qué… cultura de la que no está por internet, en el caso de Rumba le da mucho al ‘digging’, es su forma de hacer turismo allá donde va, a buscar en ferias y tiendas viejas incluso con una aplicación de búsqueda, y Javi tiene una curiosidad brutal, además de un oído alucinante; no sé si calificarlo de absoluto, pero cerca andará. Que hayan llegado tan arriba no es solo por lo bien que hacen las cosas sino también por esa pasión y cultura musical.

¿Tiene Mario Maher, el alias acronímico de El Momo, un concierto inolvidable desde ahí arriba?

Desde salas de 1.000 personas a 100.000 en la plaza del Pilar, muchos. Creo que este de la plaza del Pilar es mi número uno, porque era en casa, nunca la había visto así con ningún artista. Luego el Luna Park de Buenos Aires, por lo que significa, lo cito en uno de los temas, la gente ya te miraba de otra manera cuando les decías que habías tocado allá. También el festival Vive Latino en México DF, y el Mad Cool de Madrid.

¿Y ahora, qué?

Este disco marca diferencias con el anterior, ‘Tetsuo’, porque aquél estaba justo en el arranque de la gira de ‘El Círculo’. Lo saqué para mostrar música nueva en la gira. Ahora he podido prepararlo todo con más detalle, no hay nada al azar, cada frase ha pasado más de una criba, y lo mismo con las producciones.

¿Cómo se han portado los compañeros de trinchera en el cocinado de ‘Sueños reales’?

En la producción he contado con los que creo son los mejores de España en el rap. R de Rumba, Acción Sánchez, Hazhe, Xhelazz… además están chavales que están haciendo cosas muy guapas como Katsuro o Shack Rose. Me han dado equilibrio, siempre ando buscando la versatilidad en mi trabajo, no sigo una línea sin moverme de ella, no me gusta, prefiero que cada tema sea un pequeño viaje. Con las colaboraciones vocales suelo trabajar en función de cómo va creciendo la canción; ahí ‘oigo’ la voz que cuadra. Sho-Hai, Zade, Caroline de Juan… así ocurrió en este disco, y estoy contento.

Va a dejar la gira para después del verano. ¿Prefiere centrar el alza de la temperatura en las tablas?

Nos plantábamos en mayo, complicado ya para una gira de salas, y pensamos que era mejor rodar el disco y hacer esa gira en otoño. Octubre y noviembre ya están llenos, la gente ya anda comprando las entradas… poco a poco anunciaré algunas cosas en festivales, más un concierto a medias con Hazhe. La presentación en Zaragoza será el 29 de noviembre en Las Armas; montaremos una buena.

Eso se va a llenar. ¿Dos días?

Ojalá… bueno (ríe), ya veremos.