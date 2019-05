Festivales de verano: el regreso de The Cure, Rosalía por doquier y Vetusta Morla, a piñón

Rosalía ha encendido el paternalismo de quienes se rindieron a su talento, y ha generado al mismo tiempo una repulsa irracional entre los que no soportan bien aquello de ‘cómo no te va a gustar, con lo buena que es’, porque está hasta en la sopa. Estupideces sobre la apropiación cultural aparte (todo el rock sería ya no deudo, sino usurpador de los cantos de esclavo en Alabama, los bardos de la Galia, los conjuros de druidas gaélicos o las ceremonias rastafaris de Haile Selassie, por ejemplo) lo cierto es que da la impresión de que a Rosalía la están exprimiendo demasiado, o está confiando demasiado en su insultante juventud; presente en el Primavera Sound y en O Son do Camiño, el segundo paso gallego hacia el 2021 ‘xacobeo’, Rosalía no parará en todo el verano –ya lleva varias semanas por América– y el segundo fin de semana rizará el rizo, con su agenda ajedrezada para saltar de viernes a domingo entre el Mad Cool madrileño, el Doctor Music barcelonés y el BBK Live bilbaíno.

El Primavera Sound, como cada año, empata al más pintado: además de las concesiones al fervor popular (J Balvin) que cada año repiten con orgullo, han mimado los paladares exigentes con Jarvis Cocker, Julia Holter, Erykah Badu, Neneh Cherry o Low; alrededor de Miley Cyrus, y que nadie se haga cruces, cada vez hay más respeto por esa raíz ‘country’ que le viene de cuna y a la que la mismísima Dolly Parton ha dado su bendición desde la primera vez que la oyó cantar ‘Jolene’.

Robert Smith cumplió 60 años hace unos días, sigue venturosamente desgreñado y The Cure estará en el Mad Cool; habrá que confiar esta vez en una mejor organización logística y en el cuidado del sonido. The Smashing Pumpkins, con Billy Corgan a los mandos, estarán en Mad Cool y en el Doctor Music; el esperado regreso de esta última cita tras un larguísimo barbecho se produce en el circuito de Montmeló, y además de grandes y celebrados dinosaurios como King Crimson y Sisters of Mercy, también es otro de los lugares donde se puede despedir a una de las mejores bandas en directo de los últimos 20 años: Berri Txarrak, a quienes también se podrá ver en el Download de la Caja Mágica, que en 2019 cuenta con uno de los atractivos con mayor magnetismo para los enfermos de la música, esa gente que engancha trenes y aviones y hace birlibirloques con los calendarios laborales para ir a sus conciertos predilectos; llega Tool, después de una larga espera de sus acólitos.

Vetusta Morla tampoco para; lo de Pucho, Guillermo y compañía va a ser un derroche de los que hacen época, con presencias en el Primavera, BBK, Mad Cool o FIB. Más repetidores: Vince Staples en BBK y Sonar, Primal Scream en el Primavera y Doctor Music... vamos, que hay ocasión para pescar al personal en la segunda parada (o tercera, en algunos casos) si el tren se ha escapado en la primera oportunidad. El veteranísimo Iggy Pop, que todavía no baja el pistón, también hará el ‘uno-dos’ en O Son do Camiño y Mad Cool.

En una selección siempre quedan fuera miles de opciones válidas. Más festivales con fuste este verano: Cruilla, Sonorama, Azkena, Resurrection, Vida, Low, Leyendas del Rock, Dcode en Madrid a final del verano (con Amaral de estreno) y una maravillosa marcianada a mitad de septiembre: el Visor de Benidorm, con James, Happy Mondays, Nada Surf, Surfin’ Bichos, The House of Love, Buffalo Tom, The Church y New Model Army.

PROGRAMACIÓN DE LOS FESTIVALES EN ESPAÑA 2019:

PRIMAVERA SOUND

Del 27 de mayo al 2 de junio en el Fórum (Barcelona). Suede, Neneh Cherry, Primal Scream, Rosalía, Jarvis Cocker, J Balvin, Robyn, Tame Impala, Mina, Erykah Badu, Interpol, Nas, Stereolab, Shellac, Nitzer Ebb, Shonen Knife, Janelle Monae, Julia Holter, Low, Miley Cyrus...primaverasound.es

O SON DO CAMIÑO

Del 13 al 15 de junio en Monte do Gozo, Santiago de Compostela (A Coruña). Iggy Pop, Rosalía, Vetusta Morla, Black Eyed Peas, Die Antwoord, David Guetta, The Hives, Bastille, Richard Ashcroft, Dimitri Vegas & Like Mike, Bloc Party, W&W, Bad Gyal, Beret... más en osondocamino.es

DOWNLOAD

Del 28 al 30 de junio en La Caja Mágica (Madrid). Tool, Amon Amarth, Slipknot, Scorpions, Stone Temple Pilots, Berri Txarrak, Papa Roach, Children Of Bodom, Turbonegro, Soulfly, Architects, Comeback Kid, Sum 41, Toundra, Brass Against, Rival Sons, Kontrust... más: downloadfestival.es

MAD COOL

Del 10 al 13 de julio en Ifema (Madrid). The Cure, Rosalía, Bon Iver, The National, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Prophets o Rage, The Chemical Brothers, Vetusta Morla, Vampire Weekend, Noel Gallagher, Disclosure, Wolfmother, Robyn, Perry Farrell, The Hives... madcoolfestival.es

BBK LIVE

Del 11 al 13 de julio en Kobetamendi (Vizcaya). Weezer, Vetusta Morla, Vince Staples, Thom Yorke, Hot Chip, Liam Gallagher, Rosalía, The Strokes, Laurent Garnier, Second, Nils Frahm, Nicola Cruz, Mourn, John Grant, Cala Vento, Anari, Pony Bravo, Perro, Nathy Peluso... enbilbaobbklive.com

DOCTOR MUSIC

Del 12 al 14 de julio en Montmeló (Barcelona). King Crimson, Underworld, The Strokes, The Smashing Pumpkins, The Chemical Brothers, Rosalía, Berri Txarrak, Mando Diao, Primal Scream, Sisters of Mercy, Texas, Sopa de Cabra, Els Pets, Viva Suecia... más en doctormusicfestival.es

SÓNAR

Del 18 al 20 de julio en Barcelona. Vigesimosexta edición. Underworld, Disclosure, Arca, Bad Gyal, Vince Staples, Amelie Lens, Skepta, Sevdaliza, Dengue Dengue Dengue, Four Tet, Hauschka, Massego, Nicola Cruz, Paul Kalkbrenner, Fennesz... más información en la web sonar.es

FIB

Del 18 al 21 de julio en Benicàssim (Castellón). Kings of Leon, Vetusta Morla, Lana del Rey, Fatboy Slilm, Franz Ferdinand, Jess Glyne, George Ezra, The 1975, La M.O.D.A., Ezra Furman, Carolina Durante, Belako, Soleá Morente & Napoleón Solo, Kodaline, Marina, AJ Tracey, The Hunna... info en fiberfib.com