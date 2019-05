Polifonik Sound, Benás y Amante: los festivales de corte ‘indie’ se asientan en Aragón

La banda oscense Will Spector & The Fatus abunda en su canción ‘Bill Murray’ sobre el carácter clónico de muchos festivales musicales de verano, relacionándolos con la película ‘Groundhog Day (Atrapado en el tiempo)’ y la maldición de repetir el mismo día una y otra vez que asolaba al larguirucho protagonista. En Aragón, los programadores parecen haberse puesto de acuerdo para no solaparse en fechas, pero en los nombres hay algunas coincidencias que aquí se desgranan, con gentilicio incluido: el argentino Andrés Calamaro (MIL Festival de Teruel y Pirineos Sur), la granadina Zahara (MIL y Polifonik), los toledanos Mucho (MIL y Benás), el ciudadrealeño Amatria (Benás y Amante), los valencianos Innmir (Benás y Amante) y los madrileños Morgan (Benás y Pirineos Sur).

Polifonik (duodécima edición este 2019) camina con paso firme en el comienzo de su segunda década en actividad. Buen trabajo previo de calentamiento por toda España, diversidad de matices dentro de una pátina pop, conciertos en terraza dentro del casco urbano, bolo exclusivo en bodega... el formato se asienta y cuenta con muchos fieles. Eso mismo busca en su segunda edición el MIL, que atraerá a Teruel a los seguidores de Calamaro y su última placa, ‘Cargar la suerte’, además de disfrutar de la gastronomía y magia de la capital de los Amantes. En Benasque, el entorno y el cartel rivalizan en encantos, lo mismo que ocurre en Borja con una apuesta que se completa con el atractivo museístico y gastronómico de la villa, y también cuenta con la baza de la cercanía para los residentes en Zaragoza capital. Estoesloquehay ha tallado a fuego su esquema, nauta, Slap! cumple diez años ensanchando los horizontes conceptuales de la música negra, y el poso de seis ediciones hace del Psych (buen trabajo desde Analog Love, un colectivo que trabaja con orden y distingue las tonalidades de todos los colores que puede arrojar un buen caleidoscopio) una cita necesaria en el equinoccio zaragozano.

En la oferta de este verano por los diferentes escenarios aragoneses hay que tener en cuenta un montón de festivales que aún no han aireado su programación o abarcan una multiplicidad de artes escénicas, para entroncar más con el concepto de fiesta pluricultural. Lagatavajunto, el clásico del reggae en Aragón, se reinventa este año con 4 fechas esparcidas por el calendario y presencia puntual en otros entornos. El Poborina Folk de El Pobo volverá a ser una fiesta en la comarca del chopo cabecero, y Quema de Artistas sumará nuevamente su vis poética a la selección de recitales musicales en el corazón del Matarraña. El festival del Castillo de Aínsa marcará la pauta en el Sobrarbe, lo mismo que Nocte en la Ribagorza, el fantástico Gaire en Pancrudo, el itinerante PIR en el Valle de Hecho y el festival En el Camino de Santiago por diversos puntos de la Jacetania, amén del Pirineos Classic, el Tamborile de Mezquita de Jarque (Teruel) y muchos otros que, a falta de recursos y oropeles, tiran de ilusión.

PROGRAMACIÓN DE LOS FESTIVALES DE ARAGÓN 2019:

FESTIVAL MIL

31 de mayo y 1 de julio en Teruel capital y las poblaciones turolenses de Villarquemado y Alfambra. Incluye actividades de arte y literatura. Zahara, Andrés Calamaro, Mucho, Javier Ojeda de Danza Invisible, Dj Masi y Wisemen Project. Entradas e información adicional en la página web del festival, milfestival.com

POLIFONIK SOUND

28 y 29 de junio en Barbastro (Huesca). Second, Zahara, Carolina Durante, Full, Marlango, Viva Suecia, Tu Otra Bonita, Alondra Bentley, Cupido, Camellos, Basanta, Lava Fizz, Alex Curreya, Oddysseyy DJ, Sidonie DJs, Julio Ródenas... entradas y más datos en polifoniksound.com.

ÉSTOESLOQUEHAY

Del 28 al 30 de junio en Belver de Cinca (Huesca). Este festival itinerante por la provincia de Huesca ha confirmado ya a Mama Calypso & The Inmaculate Conceptions, The Royal Melon Orchestra y los ‘Premios Pitita’ de Patricia Coronas. Actualizaciones en estoesloquehay.com

SLAP!

Del 5 al 7 de juliol en el Camping de Zaragoza. Confirmaciones para la edición del décimo anversario: White Coven, Battle of Santiago, Hot 8 Brass Band, A-Wa, Speedometer, Bejo & DJ Pimp, Freedonia. Más información, entradas, desplazamientos y reservas de alojamiento en la web slapfestival.com

FESTIVAL PIRINEOS SUR

Del 12 al 17 de julio en Sallent de Gállego y Lanuza (Huesca). Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Echo & The Bunnymen, The Waterboys, Emir Kusturica, Toquinho & Silvia Pérez Cruz, Trendigs Tropics, Mon Laferte, Nanjazz,Javier Ruibal, Lady Banana, Cuti, Ms Von Disko... más info en pirineos-sur.es

BENÁS

26 y 27 de julio en Benasque (Huesca). Morgan, Rufus T. Firefly, Amatria, Mucho, Ángel Stanich, The Kleejoss Band, Glas, Magnus Imperial Club, Maadraassoo, David Van Bylen, Göly, Los Invaders, Innmir, Holy Bouncer, The Levitants. Entradas e información de servicio en benasfestival.com

FESTIVAL AMANTE

Del 16 al 18 de agosto en Borja (Zaragoza). Conciertos y diversas actividades gastronómicas. Dorian, Carlos Sadness, Viva Suecia, Los Secretos, Mikel Erentxun, Amatria, Nunatak, Siloé, Innmir, Texxcoco, Rafa Ariño, Bitches Deejays, Me&Djs, Religion. Más información: festivalamante.org

PSYCH FEST

21 de septiembre en Las Armas (Zaragoza). Este festival equinoccial y psicodélico llega a su séptima edición, con dos artistas confirmados hasta el momento: los sevillanos Derby Motoreta Burrito Kachimba y la chilena afincada en Valencia Soledad Vélez. Actualizaciones en analoglove.es