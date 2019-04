Andrés Calamaro, Jorge Drexler y Emir Kusturica lideran un Pirineos Sur con sorpresas

Pirineos Sur, el Festival Internacional de las Culturas que desde 1992 convierte al Valle de Tena en epicentro de las músicas universales, vuelve a reinventarse. Los gustos, las nuevas tecnologías y los imperativos legales van a marcar una edición que tiene como cabezas de cartel a Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Emir Kusturica y Martirio entre otros artistas. El certamen se celebrará de 12 al 28 de julio.

El embalse de Lanuza y Sallent de Gállego serán de nuevo escenarios de las propuestas musicales, que esta edición no girarán sobre un único eje sino que se abren a distintos géneros al mismo tiempo. No es el único cambio. Estos dos emplazamientos se reforzarán con otros como Biescas, Larrés o las estaciones de Formigal y Panticosa. "Aprovechando los escenarios naturales, se va a apostar por conciertos únicos para disfrutar del entorno a través de las llamadas ‘experiencias musicales en la naturaleza' ”, ha explicado Begoña Puértolas, directora del festival.

En total, serán cerca de 40 artistas y bandas llegadas desde diferentes países de África, América y Europa como parte de un cartel variado y ecléctico que va a apostar con grandes estrellas consolidadas (The Waterboys, Echo and The Bunnymen, Andrés Calamaro o Jorge Drexler), bandas emergentes con mucho que decir (Morgan, Anita Kuruba, Lady Banana…) y referencias en música de raíz (Emir Kusturica, Lee “Scratch” Perry, Toquiho, Silvia Pérez Cruz, Martirio o Chano Domínguez).

Este año, al proyecto de la Diputación Provincial de Huesca se suma la promotora BigPam (UTE conformada por Big Star Music y PAM Hosteleros). Como consecuencia de ello, quienes acudan este año al escenario flotante se encontrarán con un recinto renovado y un nuevo espacio donde se celebrarán conciertos de bandas y artistas aragonesas con la Caravana Sur.

Representantes de la Diputación de Huesca y de empresas en la presentación de Pirineos Sur Rafael Gobantes

Otra de las novedades es que cada fin de semana tendrá un enfoque diferente, intentando agrupar a bandas y artistas de géneros o planteamientos similares. Así, los primeros en subirse al escenario (12 y 13 de julio) serán The Waterboys y Echo and The Bunnymen, dos nombres clave en la música de los 80 y que actuarán por primera vez en el festival, según ha explicado Sergio Vinadé, de BigPam. "Es un festival que difícil de mejorar, pero recogemos el guantes para intentar llegar a más público con sectores y géneros musicales que no se han abordando tanto en estos años", ha señalado el promotor.

La recta final será intensa, con tres días que mostrarán la faceta más reconocible del Festival, la de las músicas de raíz. El jueves 25 serán Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra los encargados de montar una buena fiesta en el anfiteatro con sus ritmos balcánicos en su único concierto en España. El viernes 26 de julio será el día de la música jamaicana por excelencia con el reggae del legendario Lee ‘Scratch’ Perry que debutará en Pirineos Sur, con su única fecha en el país, le acompañarán esa noche dignos sucesores de su legado como.

El broche de esta edición lo pondrán dos conciertos que unirán talentos muy distintos entre sí: Toquinho con Silvia Pérez Cruz y por otro lado, Martirio con Chano Domínguez, quienes ofrecerán un homenaje a Bola de Nieve. La representación aragonesa de esa noche será Kiev Cuando Nieva.

La diputada provincial de Cultura, Berta Fernández, ha agradecido "la valentía y la apertura de visión que ha propiciado que sea una empresa de la zona la encargada de la programación en el auditorio de Lanuza". La gestión de este escenario se sacó a concurso ante la imposibilidad de cumplir los plazos que marca la nueva ley de contratación, según indicaron en su día desde la administración provincial. El resto de la programación continúa dependiendo de la Diputación de Huesca.

El precio de los conciertos en Lanuza oscilará entre los 25 y 30 euros, con un abono general de 120 euros y abonos para un fin de semana entre 35 y 60. La entradas se ponen a la venta este jueves 26 de abril.

El interés que el Festival ha tenido siempre por las músicas africanas se verá refrendado este año con el partenariado, de nuevo, con Casa África, con la participación de cuatro formaciones de Camerún, Ghana, Etiopía y Benin, junto a la colaboración iniciada con Wiriko, una asociación cultural para la divulgación y promoción de las artes y culturas africanas en el mundo hispano parlante.

La atención hacia los sonidos de América Latina se materializará con la presencia de figuras como Trending Tropics, Moonlight Benjamin o la artista Mon Laferte que, junto con Maruja Limón y Lornoar, subrayan la presencia de magníficas voces femeninas en el Festival. Estos 10 días de Pirineos Sur Territorio permiten conjugar propuestas de artistas no tan conocidos con figuras con una larga trayectoria como puede ser la de Javier Ruibal y también establecer un equilibrio local-global con proyectos como Nanjazz, un diálogo de géneros musicales implícito y asegurado por Gerardo López Pontaque y Nano Giménez.

Otra de las novedades de esta edición es la que ofrece Vegetal Jam. Se trata de experiencias en la naturaleza que van a aprovechar los paisajes de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala para proponer a los visitantes la combinación de un paseo por el entorno y al tiempo que se podrá disfrutar de un concierto matinal en la pradera de la ermita de Santa Elena o en las estaciones de Panticosa y Formigal.

Pirineos Sur llegará también hasta el Castillo de Larrés, Museo de Dibujo Julio Gavín, donde se presenta la exposición de uno de los compañeros de viaje de los últimos años De vuelta con el cuaderno, conjuntamente con el espacio de Acción Contra el Hambre. Música, teatro, pasacalles, circos, talleres… forman también parte de la programación de la mayor cita cultural del Pirineo para este verano.