El pueblo viejo de Belchite será escenario de la nueva película de ‘Spider Man’

Ha tenido que salir el tráiler de la nueva película de ‘Spider Man’, ‘Lejos de casa’, para descubrir que el pueblo viejo de Belchite forma parte de esa Europa destruida que tendrá que salvar el superhéroe. Por ahora, solo se tiene una imagen, la del actor Jake Gyllenhaal con los reconocibles restos de la iglesia de San Agustín del municipio zaragozano. Lo demás, por ahora, forma parte del secretismo que rodea todas las producciones de Marvel, que impiden desvelar ningún secreto del rodaje.

Desde el Ayuntamiento de Belchite no han querido desvelar ninguna sorpresa. En este tipo de producciones se suelen firmar cláusulas de confidencialidad con el fin de no crear ningún tipo de ‘spoiler’ que enfurezca a los seguidores de la larga saga de superhéroes. Sí que se se sabe, a través de otras fuentes, que la grabación de las escenas que formarán parte de ‘Spider Man’ tuvo lugar hace ya dos años, cuando se reservó el recinto del pueblo viejo para una rodaje que se desarrolló durante 14 días. Desde la productora que lleva las gestiones de Marvel en España no se ha querido avanzar nada.

Ruinas europeas

A la espera de que se lance el segundo tráiler del filme, que se estrena el próximo 5 de julio, las únicas imágenes disponibles son las del primer avance. La nueva película, que empieza después de los eventos ‘Vengadores. Endgame’, Peter Parker (Tom Holland) se va con compañeros del instituto a Europa. Cuando está en el extranjero, es reclutado por Nick Fury para unirse a Mysterio y así detener a los Elementales, unos extraños enemigos que nadie sabe de dónde vienen. Es precisamente en Venecia donde Parker se encontrará con uno de los Elementales, personaje que interpreta Jake Gyllenhaal. En el tráiler, se ve a Gyllenhaal usar sus poderes con la iglesia de San Agustín de fondo e impactar en Spider Man, que sobrevuela entonces Venecia.

El hecho de que Gyllenhall se muestre entre las ruinas del pueblo viejo de Belchite no significa que el actor haya formado parte de la filmación en la localidad zaragozana. La mayoría de escenas de la factoría Marvel se ruedan con croma, en un estudio. Respecto al trabajo que tuvo lugar esos 14 días de rodaje en Belchite, fuentes indican que no solo se tomaron imágenes que después podrían formar parte de la película, sino que también se hicieron mediciones milimétricas de algunas de las ruinas del pueblo. Al parecer, los responsables de los decorados habrían querido recrear esas mismas ruinas en el estudio donde después se graba con el croma. Contar con elementos reales junto al actor ayuda a que los efectos especiales resulten después más creíbles.

Los fans de ‘Spider Man’ esperan con ganas la nueva película, ya que abre nuevas líneas argumentales tras terminar la historia de los Vengadores con ‘Endgame’.

Belchite, un pueblo de película

El pueblo viejo de Belchite, destruido en 1937 durante la Guerra Civil, es en la actualidad uno de los platós más demandados en Aragón a la hora de rodar. Entre sus ruinas se graban decenas de películas, anuncios, documentales y reportajes audiovisuales, tanto nacionales como internacionales. Hace tres décadas ya que se rodó la gran superproducción norteamericana 'Las Aventuras del Barón de Munchausen' y en 2016 se grabó un videojuego que contó con el actor de origen austriaco Arnold Schwarzenegger, que acudió a Belchite para el rodaje.

Otra película que se rodó en el pueblo fue 'Incierta gloria', de Agustí Villaronga, (2017) que escogió Belchite como una de las localizaciones de esta película ambientada en el frente de Aragón, en el año 1937, que además cuenta en reparto con la participación de los actores aragoneses Luisa Gavasa y Fernando Esteso. Guillermo del Toro rodó 'El laberinto del fauno' (2006) y Albert Boadella 'Buen viaje, excelencia' (2003).

La tasa diaria para un rodaje es de 390 euros al día para aquellas producciones que requieran el uso exclusivo del recinto. Pero otras más pequeñas, en las que solo se necesita una parte del pueblo viejo para grabar, lo único que se pide es que se adapten a la visita. Este fórmula es la más adecuada para documentales y reportajes televisivos. La única tasa que deben pagar es el importe de la entrada normal (6 euros) de cada persona del equipo que participe y se puede grabar durante una hora y media.