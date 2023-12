Feijóo acusa a Sánchez de ser "soberbio" con el PP pero "sumiso" con Puigdemont, al aceptar verse "fuera de España"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser "soberbio" con el jefe de la oposición pero "sumiso" con los partidos y líderes independentistas, como el expresidente catalán Carles Puigdemont, con el que está dispuesto a reunirse "fuera del territorio nacional" como "pago" por su investidura.

"Al final, Sánchez le debe ser presidente del Gobierno al señor Puigdemont", ha declarado Feijóo después de que el propio Sánchez haya confirmado hoy en una charla informal con periodistas que se reunirá con Puigdemont y también con el líder de ERC, Oriol Junqueras, después de haber pactado una Ley de Amnistía para beneficiar a los implicados en el procés con ambas formaciones independentistas.

En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha recordado que Sánchez dijo "de forma solemne durante mucho tiempo" que a Puigdemont había que "ponerlo a disposición de la Justicia española". "Y ahora parece ser que el señor Sánchez va a salir de España para tener una reunión con una persona buscada por el Tribunal Supremo", ha censurado.

Tras recalcar que esa reunión con Puigdemont es "el pago a la investidura" que Sánchez "ha conseguido del señor Puigdemont", ha afirmado que no hay "ni un solo líder de ningún país de la Unión Europea que tenga que salir de su país para tener una reunión con un prófugo de la Justicia y mantener su gobierno". "En España esto es así", ha lamentado.

Exige un orden del día por escrito

Al ser preguntado si está dispuesto a entrevistarse con Sánchez, el jefe de la oposición ha dicho que "por supuesto" que está "dispuesto a acudir a la reunión con el presidente del Gobierno" pero ha recalcado que lo que no está "dispuesto es a blanquearle".

"Y tampoco estoy dispuesto a que falte al respeto. El presidente del gobierno a veces es muy soberbio, y por tanto no puede faltar al respeto ni al líder de la oposición ni al primer fuerza política en España", ha afirmado.

En este punto, ha vuelto a exigir un orden del día para verse con Sánchez y se ha mostrado convencido de que si esa petición se la hiciera Puigdemont, lo tendría "inmediatamente", tanto él como "su mediador". Dicho esto, ha recordado que la primera reunión que tuvo con Sánchez se le comunicó que iba a ser una charla informal sobre los asuntos de actualidad del país y al llegar se encontró con un orden del día prefijado con 11 puntos.

Tras recriminar a Sánchez que informe de esa reunión a través de los medios y se "niegue" a dar al PP un "orden del día por escrito", ha vuelto a reclamar a Gobierno respeto con el jefe de la oposición. "Yo en tiempo real, el mismo día, le propongo un orden del día que yo también quiero tratar y si nos ponemos de acuerdo hacemos la reunión el próximo día que él considere oportuno", ha manifestado.

Dicho esto, ha avisado a Sánchez que "no es bueno utilizar la soberbia como moneda de cambio". "No es bueno ser soberbios con el líder del primer partido de España y ser sumisos con los partidos independentistas e incluso acudir fuera del territorio nacional a reunirse con ellos", ha resaltado.

En cuanto a si podría haber acuerdo para renovar el Consejo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cinco años caducado, Feijóo ha indicado que está dispuesto "a hacer lo que pide Europa", que pasa por "profundizar en la independencia del Poder Judicial" a través de una reforma de la Ley del Poder Judicial.

Vox "no iba a entrar en el Gobierno"

Feijóo ha señalado que si el PP hubiera aceptado las condiciones de Puigdemont hoy sería presidente del Gobierno pero ha indicado que los españoles no han votado al PP para aprobar leyes como la de amnistía, que va "en contra de la Constitución, de la separación de poderes y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley".

Al ser preguntado si hubiera mantenido el apoyo de Vox en caso de lograr los siete votos de Junts, Feijóo ha indicado que, pese a las diferencias entre PP y Vox, esa formación no le ha "condicionado la investidura" porque "no iba a entrar en el gobierno" y era un apoyo en favor de un Ejecutivo "en solitario del Partido Popular".

Dicho esto, ha rechazado que haya gente que diga que él no asume que no es presidente del Gobierno. "¿Cómo que no lo asumo? Y además lo asumo con un enorme honor. Soy el primer político que se presenta a las elecciones de su país y que después de ganarlas se va a la oposición y, por tanto, para mí es un honor haber ganado las elecciones y ser hoy el jefe de la oposición", ha manifestado.

El PP actuará contra la amnistía

Tras asegurar que la amnistía es "un fraude", "no cabe en la Constitución" y es una "corruptela política", ha indicado que esa ley puede meter a España "en un lío con la Unión Europea" porque en Rumanía la UE abrió expediente por un tema "similar".

Dicho esto, ha reiterado que el PP actuará en las Cortes y también se utilizará la vía jurisdiccional porque esa ley "es una enmienda a la totalidad a las sentencias del Tribunal Supremo". "Por lo tanto hay una vía jurisdiccional que activaremos desde la política y entiendo que desde el punto de vista jurisdiccional los tribunales tendrán que proteger su separación de poderes y su independencia en las sentencias", ha apostillado.

Además, ha defendido cumplir las leyes y ha advertido contra "la teoría de que el Parlamento lo puede todo" porque, a su juicio, "es muy peligrosa". "El Parlamento lo que no puede es tomar decisiones en contra de las leyes", ha manifestado, tras recordar que la Constitución "no admite la amnistía".