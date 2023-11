Más de 40.000 personas piden prohibir el uso de móviles a menores de 16 años

La marea contra el uso de los móviles entre los niños llega a change.org. Dos profesoras y madres, en sendas campañas, han reunido hasta ahora más de 40.000 firmas para reclamar una ley que impida la utilización de teléfonos en los menores de 16 años, según reclama una iniciativa, y en los menores de 14, según la otra.

"Como profesora de secundaria, observo a diario la adicción que los adolescentes desarrollan hacia los dispositivos electrónicos. Esto repercute en su concentración y atención", argumenta Natalia Jiménez, de Barcelona, que ha impulsado la primera campaña.

"Cada vez más los docentes observamos cómo los adolescentes, en el aula, 'desconectan' rápidamente si las instrucciones o explicaciones no son muy cortas, o si no hay un cambio constante de dinámica. Cada vez más tienen problemas para comprender lo que se les pide en un enunciado de un ejercicio, a menudo porque no llegan a leerlo hasta el final, pues lo encuentran demasiado largo", asegura esta maestra, madre también de dos hijos, de 8 y 11 años. "El mayor tiene compañeros de clase en su escuela que ya poseen teléfono móvil y me pregunta con frecuencia cuándo podrá tener uno", explica.

En la misma línea se sitúa la iniciativa de otra profesora, Ángela Sánchez-Pérez, de Toledo, que alega los problemas de "déficit de atención y somnolencia en horario lectivo" que se encuentran los docentes por el uso del móvil entre sus alumnos. Change.org informa de que ha puesto en contacto a las dos promotoras para unir ambas campañas.

Las iniciativas en esta plataforma se suman a la corriente que se extiende entre padres de toda España para tratar de frenar la extensión del uso de los móviles entre los adolescentes. La idea de un conjunto de progenitores de Barcelona, que comenzaron a organizarse a través de Telegram, ya se ha consolidado en el resto del país con decenas de grupos que abogan por impedir que los menores tengan móvil hasta los 16 años.