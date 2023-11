Amnistía: qué es, en qué consiste, qué implica y que está pasando en España

Las redes sociales y los buscadores son un termómetro de la actualidad que mide, por ejemplo, la incidencia de un término en los rastreos que hacen los internautas, pudiendo determinarse así qué es lo que más interesa o simplemente llama la atención en un momento y entorno determinados. En España, la palabra amnistía lleva varias semanas en la parte alta de esa clasificación, algo que se ha intensificado en los últimos días por la negociación que lleva a cabo el PSOE presidido por Pedro Sánchez con el bloque independentista catalán para que el actual presidente en funciones del Gobierno español regrese cuatro años más a la Moncloa.

Desde que fracasara el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, la palabra amnistía entró en juego con la aproximación del PSOE al citado bloque catalán, cuyos votos en el Congreso son necesarios para una potencial investidura de Sánchez. Con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ya se llegó a un acuerdo: siete votos más para la causa de Sánchez tras el acuerdo de condonación de una deuda multimillonaria de la Comunidad Autónoma de Cataluña y otra serie de concesiones, como la administración de los trenes de cercanías. Junts, la formación que encabeza el prófugo Puigdemont desde su actual residencia de Waterloo, puso sobre la mesa la exigencia de una ley de amnistía en España.

Qué es la amnistía

Lo primero de todo: no es un indulto, aunque los conceptos se parezcan. Ambas figuras son eximentes de penas derivadas de actos ilegales, pero el indulto perdona la condena (aunque la comisión de un nuevo delito supondría al indultado la condición de reincidente, porque no se borra su delito), lo que quiere decir que solo se aplica cuando los autores de un delito ya han sido juzgados y condenados, y han recibido, por lo tanto, el reproche social y penal que corresponde a su conducta. La amnistía, por su parte, perdona el delito en lo penal, aunque no haya condena todavía, y supone que los responsables de los delitos amnistiados ni siquiera serían juzgados. En cierto modo, supone el 'olvido judicial' de los delitos cometidos. Amnistía tiene la misma raíz griega que ‘amnesia’, que significa olvido, y suele ejecutarse por razones políticas extraordinarias: así ocurrió en 1977 en España, para facilitar la transición de la dictadura a la democracia. La responsabilidad civil no se borra con la amnistía, por si hubiere lugar a indemnizaciones a los perjudicados.

Qué implica la amnistía

Jurídicamente, hay debate al respecto. Al no estar prohibida expresamente en la Constitución española, algunos especialistas la ven posible en el actual marco legal. En cambio, la mayoría de los juristas consideran que la amnistía iría más allá de un indulto general, y puesto que el indulto general está prohibido por el artículo 62 de la Carta Magna consideran que también la amnistía estaría excluida. Esa nueva ley, no contemplada en la Constitución, eximiría de responsabilidad penal al propio líder de Junts y a otros implicados en la intentona separatista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, que acabó con varios políticos catalanes entre rejas y el exilio voluntario de otro grupo de líderes de Junts, ERC y la CUP.

Qué está pasando ahora en España con la amnistía

La negociación se tensó hace unos días y se halla ahora en un punto clave, para determinar si los siete diputados de Junts acaban apoyando la investidura de Sánchez o el país debe prepararse para nuevas elecciones generales en enero de 2024.