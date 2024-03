Lambán, contra la amnistía: “No es un día en el que, como socialista, yo me sienta especialmente orgulloso”

El secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, ha vuelto a mostrarse crítico con la ley de amnistía impulsada por su partido, de la mano de los independentistas catalanes, y que este jueves verá la luz en la comisión de Justicia del Congreso. El ministro del ramo, Félix Bolaños, se ha felicitado por un acuerdo que le "llena de orgullo" y que será un "referente mundial" porque "marca historia".

El expresidente de Aragón no comparte esa opinión. “Lamento discrepar con el compañero Bolaños pero hoy no es un día en el que, como socialista, yo me sienta especialmente orgulloso”, ha manifestado Lambán a través de su cuenta de X, el canal habitual del líder socialista para marcar distancias con la dirección nacional de su partido.

Su crítica se une a las de otros barones territoriales que en mayor o menor medida han mostrado su rechazo a la amnistía de los encausados por el ‘procés’ catalán, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el líder madrileño Juan Lobato, o el recién elegido secretario general del PSOE-Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

En cambio, Bolaños ha defendido el acuerdo con los independentistas, que no solo desbloquea la principal amenaza de la legislatura, sino que también activa la tramitación de los presupuestos generales del Estado. “Estamos aprobando una ley que va a ser un referente mundial, conforme a los mejores estándares europeos", ha asegurado el ministro, para quien la norma pactada es una gran noticia "para Cataluña y para toda España".

Mientras, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha señalado que en su formación solo estarán "satisfechos cuando el mundo pueda decir que no está encausado por ser independentista".