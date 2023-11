La alcaldesa de Zaragoza condena las protestas violentas frente a la sede del PSOE pero anima a “salir a la calle” contra la amnistía

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha condenado este miércoles las protestas violentas frente a la sede del PSOE en la calle de Ferraz, en Madrid. “El PP, a diferencia de otros partidos políticos que no condenan la violencia según les interesa, siempre, siempre, siempre ha condenado los actos violentos y está en contra de la violencia”, ha asegurado.

Sí ha instado a “salir a la calle” y participar en las manifestaciones convocadas el próximo domingo a las 12 en todas las capitales de provincia. “Queremos que los zaragozanos, los españoles y los ciudadanos se puedan manifestar pacíficamente y alcen la voz contra lo que no están de acuerdo”, ha dicho, recalcando también que es el PSOE el que “está pactando la amnistía para los CDR y Tsunami Democrático, acusados de terrorismo”, y está “blanqueando a los herederos de ETA”. “El Partido Socialista sí participó en su día en el acoso a la sede del PP, en Génova. Animó y tuvo a un vicepresidente y ministro, Pablo Iglesias, que además aplaudía las agresiones que se hacían a la Policía Nacional, a los cuerpos de seguridad del Estado”, ha agregado.

La regidora ha subrayado que, tiempo atrás, el PP “ha sufrido en primera persona la violencia por parte de los cargos públicos”. “Había representantes del Partido Popular que eran acosados incluso en sus viviendas y lamentablemente no vimos al PSOE molesto por estos actos. Yo lamento este cambio de criterio, pero creo que en estos momentos de lo que tienen que ser conscientes en el Partido Socialista es que la gente no está contenta ante esos pactos a los que está llegando para poder mantenerse en el sillón y dar la impunidad a Puigdemont y llevar a cabo una ley de amnistía. Por mucho que quieran vender que es por la convivencia, es por su conveniencia, por la conveniencia del señor Sánchez de mantenerse en el sillón y seguir gobernando a pesar de la humillación que estamos viviendo y presenciando en toda España”, ha remarcado.

En su opinión, los socialistas “tienen que ser consecuentes con sus actos”. “España no está contenta. La gran mayoría de los españoles no lo están y espero que este domingo salgan pacíficamente a manifestarse, a mostrar su descontento. No podemos poner en juego nuestro sistema democrático y nuestro sistema constitucional simplemente por el interés de un partido que quiere tener el poder a cualquier precio”, ha sentenciado.