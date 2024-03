En directo | El Congreso aprueba este jueves la ley de amnistía

La ley de amnistía se somete este jueves a su examen decisivo en la Comisión de Justicia del Congreso, donde se espera que se apruebe el dictamen de la norma con los cambios pactados por el PSOE con Junts y ERC. La Comisión, que tendrá lugar a partir de las 11.00, dictaminará la proposición de ley antes de su aprobación definitiva por el pleno.

Este miércoles a las 20.00 las tres formaciones anunciaban un acuerdo para "reforzar" una ley que, aseguraban, cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista y es "plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea y los mejores estándares europeos e internacionales".

El comunicado conjunto suscrito por las tres fuerzas no aclara sin embargo si la amnistía se extenderá a todos los delitos de terrorismo, eje de las negociaciones y principal reivindicación de Junts para dar cobertura a casos como el del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. No obstante, fuentes cercanas a la negociación subrayaron que la ley se adapta a los estándares europeos y destacaron que excluye los delitos más graves de terrorismo y traición y "en ningún caso" exculpa delitos de corrupción. Por su parte, fuentes de Junts subrayaron que la ley incluirá los delitos de terrorismo y traición adaptados a los estándares europeos, y no al Código Penal español.

La semana pasada el Supremo decidió abrir causa penal contra el líder de Junts al considerarlo líder de Tsunami Democràtic, una organización a la que atribuye acciones que encajan en el delito de terrorismo. De nuevo las conversaciones para alcanzar un acuerdo se han prolongado hasta el último minuto y el PSOE, tras rechazar posibles cambios, ha decidido aceptar modificaciones a petición de sus socios.

Desde Brasilia, donde se encuentra de viaje oficial, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que el texto será plenamente constitucional y estará alineado con el derecho europeo.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que aprovechará su segunda jornada del congreso del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra en Bucarest para explicar a Europa lo que está pasando en España con la ley de amnistía. "Vengo a explicar a Europa para que se entere de lo que está pasando en mi país", ha declarado Feijóo a los periodistas a su llegada a la segunda jornada del cónclave, en el que se elegirá a la alemana Ursula von der Leyen como candidata a la Presidencia de la Comisión Europea.

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha denunciado la "humillación" del presidente del Gobierno ante Junts para poder aprobar la ley de amnistía y ha afirmado que con este paso España "le pide perdón al independentismo por orden de Pedro Sánchez". Por eso, ha anunciado que combatirán el acuerdo en esta norma "en las instituciones y en los juzgados", según han señalado fuentes del partido. Así se ha pronunciado el PP después de que PSOE, Junts y ERC hayan anunciado un acuerdo sobre la ley de amnistía "después de días de trabajo conjunto" aunque sin desvelar hasta mañana el contenido de la misma.