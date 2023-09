PP y Vox rechazan mantener el apoyo y dotación a los juzgados de violencia machista

Las discrepancias ideológicas y de concepto que enfrentan a PP y Vox con los partidos de la izquierda respecto a la violencia machista se han vuelto a poner de manifiesto este jueves en el pleno de las Cortes de Aragón durante el debate de sendas iniciativas de PSOE y CHA en defensa de los juzgados especializados en esta materia y para mantener su dotación, y que han sido rechazadas.

Con sus respectivas iniciativas, PSOE y CHA buscaban instar al Gobierno de Aragón a continuar dotando adecuadamente de las partidas necesarias para el correcto funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer.

Además, el PSOE pretendía conseguir el compromiso de continuar con la implantación de las conocidas como salas amigables en los distintos partidos judiciales, conforme a las recomendaciones del Observatorio contra la Violencia de Género, y CHA solicitar al Gobierno de España el aumento del número de juzgados de violencia sobre la mujer en Aragón y a adoptar las medidas necesarias para que no se puedan suprimir.

La diputada socialista, Lorena Canales, le ha recordado al PP que han pactado con "un grupo reaccionario, que niega la violencia machista, que no cree en el cambio climático y que quiere devolver las competencias" y ha citado como hechos "constatables" la elección de una presidenta del parlamento (Marta Fernández, de Vox) que "niega la violencia machista" y el nombramiento de directores generales que "hacen apología del franquismo" o que en el texto del acuerdo de gobierno PP-Vox no aparezca el término violencia de género o machista, lo que, a su juicio, "supone un retroceso discursivo y solo da alas a los grupos reaccionistas".

En su defensa de la iniciativa, la aragoneseista Isabel Lasobras se ha referido al aumento del 29,9 % de la violencia machista en Aragón, con 1.732 mujeres víctimas, y del incrementos en el número de denuncias (3,1 %) y de las renuncias a declarar como testigo (17 %) que ponen en evidencia que "estamos ante un grave problema que, lejos de remitir, pese al negacionismo de determinados partidos políticos, continúa siendo una lacra en la sociedad a la que debemos dedicar todos los esfuerzos posibles, desde las diferentes administraciones públicas, para erradicarla".

La popular María Blanca Puyuelo ha pedido a estos grupos que no desconfíen y les dejen trabajar y ha defendido una enmienda que, a su juicio, enriquecía las iniciativas de PSOE y CHA porque además de comprometerse en la lucha contra la violencia contra las mujeres, como ha señalado, se reconocía la importancia del papel de estos juzgados, se garantiza el apoyo y lucha contra esta lacra y que todos los juzgados cuenten con financiación adecuada.

Lasobras ha justificado su rechazo a la enmienda por la "falta de coherencia" del Gobierno y el citado pacto con Vox, que no ha firmado la enmienda de Jueces y Juezas por la Democracia ni ha aceptado las recomendaciones respecto a los juzgados de violencia machista.

Lorena Canales le ha advertido al PP de que "hasta que no asumamos que nos matan por el hecho de ser mujeres no llegaremos a buen puerto" y ha lamentado que estén "comprando el discurso de Vox", una, según su opinión, "falta de coherencia" que también les ha llevado a no aceptar la transacción.

Desde el PAR, Alberto Izquierdo ha anunciado su apoyo a cualquier impulso para parar esta lacra mientras que para Álvaro Sanz, de IU, negar la violencia machista es "negar lo evidente, que hay que entenderla en todos los ámbitos de la vida" y que necesita de medidas correctas para la atención a las víctimas.

Andoni Corrales (Podemos), para quien "el futuro será feminista o no será", ha coincidido en la opinión de que la violencia se ejerce por el hecho de ser mujeres, y ha lamentado la falta de decoro parlamentario de la presidenta de las Cortes al negarle este jueves el saludo a la Ministra e Igualdad, Irene Montero.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha defendido incorporar la perspectiva rural, donde, ha recordado, no hay casas de acogida y atención especializada como en la ciudad, por eso reclama no cerrar los juzgados del medio rural e incentivar la presencia de agentes de las fuerzas de seguridad en el medio rural.

Desde la extrema derecha, Carmen Rouco ha acusado a "la izquierda" de no proteger a las mujeres y de desconocer "lo qué es" al recordar la reducción de las penas a 1.200 violadores "gracias a la ley del solo sí", ha dicho que las iniciativas demuestran un "desconocimiento absoluto" de las competencias y funcionamiento de la Justicia, y ha subrayado que la existencia o creación de cualquier juzgado debe partir de las necesidades del partido judicial y no por cuestiones ideológicas.