Azcón aboga por que Aragón tome medidas para "garantizar la igualdad de los españoles" y recurra al TC, si la hay, una ley de amnistía

Sin esperar a los cien días de cortesía que se utilizan para fiscalizar a un Gobierno, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha dado a conocer en las Cortes los proyectos que empieza a poner en marcha el bipartito PP-Vox para mejorar la vida de los ciudadanos. El objeto de su primera comparecencia en el Parlamento era dar a conocer los temas que llevará a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, si bien la gobernabilidad de España ha concentrado buena parte de su intervención. Porque Aragón no es una isla, y porque buena parte de lo que la Comunidad necesita "nunca" se afrontará si en La Moncloa "hay un presidente más preocupado por contentar a unos pocos diputados que por atender al interés general", ha señalado.

La próxima legislatura será, ha sostenido Azcón, la del debate territorial y de la igualdad, y en ella se afrontará un debate sobre la reforma de la financiación autonómica en el que "Aragón tiene mucho que decir y reivindicar". Y ha alertado de que, si se acomete bajo la batuta de Sánchez, se afrontará "en catalán y en euskera". "En el debate territorial, con la presión de los independentistas, habrá más desigualdad", ha asegurado, y ha abogado por que Aragón vuelva a estar en la agenda nacional para que se ejecuten las infraestructuras pendientes para aprovechar el agua, para combatir la despoblación y para invertir en las comarcas pirenaicas.

Azcón ha cargado contra los que prefieren "una España desigual antes de no salir en la foto". Contra los que prefieren una España en la que "romper las reglas y no acatar la Constitución sale gratis". Porque la ley de amnistía, ha asegurado, "ya está pactada" y de materializarse lanzará un mensaje tan "nítido" como "peligroso":" "No importa si eres político y atacas el orden constitucional mientras tus votos sirvan más adelante para mantener al presidente de España". En su opinión, la amnistía dice que todo vale, que "atacar la igualdad de España no tiene coste y las decisiones del poder judicial son papel mojado". "Una amnistía que no solo atenta conta la igualdad ente los aragoneses sino que alienta y perjudica a los territorios que no quieren ser ni más ni menos que nadie".

La portavoz del PSOE, Mayte Pérez, ha criticado a Azcón por acudir a las Cortes para hablar sobre temas nacionales en una comparecencia " impropia" de un "presidente maduro". "Esto es una tapadera para evitar hablar y dar la cara por haber nombrado a dos directores generales franquistas para bochorno que hemos dado en España", le ha reprochado.

Azcón le ha reprochado que "defender la igualdad es defender Aragón" y ha advertido a Mayte Pérez y a José Luis Soro, portavoz de CHA; que "se van a hinchar" de escuchar hablar de la ley de amnistía en las Cortes. Aunque "no les guste". "Ármense de paciencia", les ha conminado, porque "es la primera de otras muchas ocasiones". En este sentido, ha considerado que sería "interesantes" que la Cámara votara las "medidas que vamos a tomar desde Aragón para garantizar la igualdad entre los españoles", entre otras "la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad en el caso de que se apruebe una ley de amnistía con los votos de todos u cada uno de los diputados".