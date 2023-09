Azcón no cesará a los directores generales acusados de "apología del franquismo" a pesar de las críticas de la oposición

Los directores generales de Justicia, Esmeralda Pastor, y Caza, Jorge Valero, expedientados por el Gobierno central por hacer "apología del franquismo" en las redes sociales van a continuar en sus cargos. Aunque reconoció que sus declaraciones fueron "desafortunadas", el presidente del Aragón, Jorge Azcón, considera que lo hicieron cuando eran ciudadanos anónimos, han borrados sus publicaciones y "no se van a volver a repetir". "Vamos a juzgar a la gente por las decisiones que va a tomar. Si son acertadas, continuarán; si no, serán cesados", indicó en una entrevista en La Rebotica de Radio Zaragoza. La portavoz del PSOE en las Cortes, Mayte Pérez, se declaró "escandalizada" por la decisión del líder popular, le acusó de ser "rehén" de Vox y denunció que PP-Vox aplicaron el "rodillo" para impedir que se debatiera en las Cortes sobre la actitud de Pastor y Valero y sobre el caso Rubiales.

Azcón, que indicó que no ha elegido a todos los altos cargos, defendió que "las hipérboles y las exageraciones no benefician". Recordó cómo a él mismo, en la sesión de investidura, el podemista Andoni Corrales le llamó nazi, se disculpó y estos días lo ha vuelto a utilizar de nuevo. Las críticas a los directores generales por exaltación del franquismo son cuestiones que, en su opinión, "entran dentro del juego partidista y ensombrecen los problemas reales que tiene el Gobierno y que son de envergadura", criticó. Consideró Azcón que haber posado con la bandera preconstitucional y loar a José Millán Astray, fundador de la Legión, tiene que ver con la "bisoñez", y declaró que le llama la atención que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, pueda acusar a alguien cuando "ha tenido ministros a los que no ha cesado por ser de otro partido".

El presidente de Aragón acusó al PSOE de "volver a hablar de lo que pasó en el país hace 45 años para no tener que hablar de lo que pasa en la actualidad, y que es extraordinariamente grave" porque afectaría a la igualdad de los españoles al pretender el Gobierno "pactar con independentistas y separatistas que proponen una España plurinacional".

Improvisación en el Gobierno

La crítica más feroz de Mayte Pérez se dirigió a Esmeralda Pastor por "defender preceptos preconstitucionales" cuando tiene que ser garante de que se cumpla el ordenamiento jurídico. "Es como poner una zorra a guardar el gallinero", criticó, y acusó a PP-Vox de aplicar el rodillo para que en las Cortes no se hable de lo que está de actualidad.

Contrapuso la actitud de Azcón con el cese ‘exprés’ que aplicó el cuatripartito a Bruno Pérez por haber colaborado con el independentismo catalán. Ha sido un "mal comienzo", para un gobierno que Pérez cree que actúa desde la "improvisación con una amalgama de partidos (PP, Vox, PAR, Aragoneses, Cs) que no se entienden mucho pero que se tapan". Pérez se comprometió a que el PSOE ejercerá una oposición "responsable, leal, constructiva, pero contundente y firme en la denuncia de recortes y en la vulneración de las normas jurídicas".

El portavoz del PP, Fernando Ledesma, criticó a quienes "piden ceses mientras defienden sistemas dictatoriales que sí están en activos". Le parece "cínico" que "se rasguen las vestiduras por una dictadura superada hace 40 años". Ni el PSOE ni la izquierda radical "tienen derecho a expedir carnés demócratas", criticó. Negó, además, que la derecha pasara el "rodillo" en la Junta de Portavoces: "Son plenos en los que se ventilan asuntos de organización sin carga política. Para esas iniciativas tienen el del 21 y 22 de septiembre".

El presidente de CHA, Joaquín Palacín, advirtió que al mantener a Pastor y Valero en sus cargos "se está haciendo un importante daño democrático y de la propia imagen de Aragón, porque los franquistas han llegado al Gobierno".

Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe, deslizó que su partido ya avisó sobre lo que podía pasar con Vox en el Gobierno. Pidió a Azcón moderación. "En posturas antidemocráticas se ha de ser tajante y hay que pedir a todo el mundo que respete el marco constitucional. Perjudica a la imagen de la Comunidad", reclamó.

Para el podemista Andoni Corrales, "Azcón empieza acatando las decisiones que toman por él en Madrid, en Vox o donde sea que le aseguren la presidencia". "Estamos para evitar que destrocen lo común, defender los derechos conseguidos y nos tendrán con las leyes en la mano", subrayó.

Álvaro Sanz, de IU, lamentó que después de "cuatro días de silencio y de infamia" se ha decidido no cesarlos de sus cargos. "En este país no se ha condenado el franquismo de forma contundente ni se ha revisado hasta tiempo después con las leyes de memoria democrática que están en el foco de la derecha y ultraderecha que justifica, como hace el presidente de la DGA, que haya franquistas confesos en el Gobierno", denunció.

El aragonesista Alberto Izquierdo defendió que Azcón no puede comprobar todos los nombramientos, recordó que los dos polémicos son de áreas de Vox y aseguró que estarán "muy vigilantes". Confía, además, en que se debata en el pleno sobre ello, pero cuando sea uno ordinario y no formal, como corresponderá al del próximo viernes.