El comité de huelga de los Letrados de Justicia y el Ministerio se reúnen este lunes para continuar con la negociación

Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el Ministerio que dirige Pilar Llop se reunirán este lunes, por tercera vez, para intentar desbloquear el conflicto que mantiene la huelga indefinida que empezaron los funcionarios el pasado 24 de enero en busca de mejoras salariales que compensen la carga de trabajo asumida en la última década.

La de este lunes será la tercera reunión que mantienen ambas partes tras un mes de huelga indefinida por parte de los letrados que, según los cálculos de las asociaciones convocantes, ha supuesto la suspensión de 210.000 vistas y el bloqueo de "casi 800 millones de euros".

Desde que empezó la huelga, los LAJ y el Ministerio se han reunido en dos ocasiones. La primera tuvo lugar el jueves 16 de febrero; aquella vez estuvieron más de 15 horas en la sede del Ministerio y terminaron sin acuerdo y con reproches mutuos entre las partes por mantener posturas inamovibles. La segunda reunión fue el pasado viernes, y aunque esa vez también se sentaron y se levantaron de la mesa sin acuerdo --y en el plazo de hora y media que tenían previsto-- consiguieron fijar la cita de este lunes en el calendario para continuar con la negociación.

La tercera reunión tendrá lugar a las 16.00 en la sede del Ministerio ubicada en la madrileña calle de San Bernardo, número 21. Para este encuentro no se ha establecido una hora de salida.

"La negociación no ha hecho más que comenzar"

Al término de la segunda reunión, el vicepresidente del Ilustre Colegio Nacional de Letrados y miembro del comité de huelga Luis Toribio valoró positivamente la reunión, pero precisó que las posturas entre los LAJ y el Ministerio continuaban alejadas y que, por ello, continuarían con el parón. "Hemos considerado que dado el papel que se nos ha dado traslado no es posible desconvocar la huelga aún", apuntó en declaraciones a la prensa.

Según explicó, en la reunión del viernes el Ministerio -con el secretario general Manuel Olmedo al frente- les trasladó un documento que, "en una valoración preliminar", el comité de huelga consideró que podía "servir para el inicio de la negociación".

Al hilo, Toribio indicó que en ese examen preliminar lo que sí constataron fue que las posturas se encontraban "bastante alejadas". "Por tanto, la negociación no ha hecho más que comenzar", añadió sin dar detalles sobre el contenido de la propuesta del Ministerio. "Hasta que no se llegue a un acuerdo no será el momento de hablar de los contenidos", agregó.

Ese mismo viernes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró en una rueda de prensa en Asturias que en la reunión celebrada en Madrid el diálogo había sido "constructivo" y "en buen tono". Según dijo, creía que en próximas reuniones ambas partes serían "capaces de encontrar puntos de encuentro", aunque no precisó si estaría presente en la reunión de este lunes.

Preguntada por las reivindicaciones del comité de huelga, Llop destacó las medidas adoptadas por el Ministerio para mejorar las condiciones salariales de los LAJ. Al hilo, reconoció que los letrados son "trabajadores esenciales" de la Administración, pero insistió en que "no está la justicia paralizada", porque actualmente "sigue funcionando" con algunas paralizaciones puntuales por la huelga. Además, recordó la petición que ya había hecho en ocasiones anteriores a los letrados: "No se coloquen en posturas maximalistas".

El origen del conflicto

El conflicto tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que -denuncian- ha provocado un "insoportable desequilibrio".

Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".

En estas cuatro semanas, las asociaciones convocantes -la Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio de LAJ- han registrado una participación de entre el 85% y el 73%, mientras que el Ministerio ha observado entre un 33,92% y un 18,9% de seguimiento.