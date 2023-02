La huelga de letrados de Justicia en Aragón suspende un millar de juicios y bloquea 20 millones

Cuando se cumple un mes del comienzo de la huelga indefinida de letrados de la Administración de Justicia (LAJ), su impacto en el funcionamiento de los tribunales resulta incuestionable. Las cifras que maneja el comité de huelga hablan de más de un millar de vistas suspendidas en Aragón, así como de 20 millones de euros bloqueados en la cuenta de consignaciones. Y si la Justicia es lenta de por sí, el paro de este colectivo, encargado de dar fe pública de todo cuanto se hace en los juzgados y de su dirección técnico procesal, está provocando un atasco que costará mucho tiempo reparar.

El paro de los LAJ -que en Aragón está siguiendo un 51% de la plantilla, compuesta por 144 funcionarios- no solo ha supuesto la suspensión de juicios en todas las jurisdicciones, sino también de miles de trámites. Por ejemplo: no se cursan las demandas, no se comunican los actos ni a procuradores ni abogados, no se cobran las cantidades depositadas en las cuentas judiciales, no se pagan las indemnizaciones a los justiciables, no se ratifican divorcios, no se tramitan los embargos ni se ejecutan los desahucios ni se cobran las multas. Y así un largo etcétera.

La mayoría de las suspensiones de juicios son sine die, puesto que los LAJ se encargan de diseñar la agenda de los tribunales. Los que se están señalando, porque hay letrados que no secundan la huelga o lo hacen en días alternos, acumulan un retraso notorio, ya que se les está abriendo hueco a final de año o principios de 2024.

El pasado 18 de febrero, ante la previsión de que la huelga se alargue, el comité de huelga decidió rebajar la presión en asuntos clave como el abono de pensiones alimenticias a menores, la celebración de bodas civiles o el aviso anticipado a los profesionales de la suspensión de las vistas para evitar pérdida de tiempo y desplazamientos innecesarios.

Reunión de 10.30 a 12.00

Pero, a priori, el conflicto no tiene visos de solucionarse. El comité de huelga, durante una rueda de prensa ofrecida ayer en Madrid, afirmó que mantendrá el paro "el tiempo que sea necesario", puesto que se sienten "engañados" por el Ministerio de Justicia y su titular, Pilar Llop, a la que también acusan de no sentarse a negociar y delegar en el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que mantiene una postura "inflexible" que pasa por la condición sine qua non de desconvocar la huelga.

Este viernes volverán a verse las caras en una reunión que Justicia ha decidido que se celebre de 10.30 a 12.00, quizás para evitar otra maratoniana e infructuosa de 15 horas, como la que tuvieron el 16 de febrero. El comité aseguró que, aunque la duración "se antoja insuficiente para resolver un conflicto tan encallado" y espera que no sea una maniobra "meramente dilatoria", acudirá con "intención de solucionar" el conflicto.

El principal escollo para el entendimiento es la pretensión de los letrados de que se fije una cláusula de enganche con el sueldo de jueces y fiscales, que permita adecuar el suyo para que nunca cobren menos del 85% respecto a los anteriores -ahora mismo ganan en torno a un 65% o 70%-.

Los letrados difundieron este miércoles un documento del Ministerio de Justicia de abril de 2022 -que ahora está borrado de su página web- en el que se consideraba "razonable y oportuna" la "existencia de una cláusula de enganche al régimen retributivo de la carrera judicial y fiscal". "Y el Consejo General del Poder Judicial también informó en febrero de 2022 favorablemente a esa cláusula de enganche", remarcó Ana Igea, letrada del Juzgado de lo Social número 6 de Zaragoza.