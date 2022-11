Dimisiones en cadena en la Sanidad madrileña por el nuevo plan de urgencias

Los profesionales sanitarios al frente de la Dirección Asistencial Sureste de Atención Primaria en Madrid han dimitido este viernes, tras la apertura de los centros sanitarios 24 horas dentro del nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias de Atención Primaria, tal y como han informado a Efe fuentes sindicales.

El ámbito territorial de esta dirección, al frente de la cual está la doctora Francisca Rodríguez Hervás, abarca los centros de salud de los municipios de la zona sureste de la Comunidad de Madrid, un total de 39 centros de salud y 21 consultorios locales de la región.

Los directores de los centros de salud dependientes de esta dirección fueron convocados este jueves "de manera urgente a una reunión presencial este viernes a las nueve de la mañana", en la que los profesionales que forman la Dirección asistencial han comunicado su dimisión, ha relatado la doctora Mar Noguerol, directora de un centro de salud de la zona oeste que actualmente está suspendida en sus funciones tras ser sancionada por la Consejería de Sanidad.

La dimisión de quienes forman la Dirección asistencial se debe a que "por más que han planteado que el plan era inviable y que han aportado propuestas alternativas y soluciones, ni se les ha escuchado ni se les ha aceptado ningún tipo de bienestar" , según afirma Noguerol, basándose en testimonios de los directores de centros de salud presentes en la reunión de este viernes.

Esta renuncia se produce un día después de que la gerente asistencial adjunta de Atención Primaria, Nuria Fernández, presentara este jueves su dimisión, también tras la apertura de los centros sanitarios 24 horas dentro del nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias de Atención Primaria.

Por su lado, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este viernes que no hay "dimisión en bloque" en la Dirección Asistencial de Atención Primaria sino "reajustes" en el equipo que forma parte "de la vida diaria de la Consejería", con "mucho recambio de directivos".

"La estructura de la sanidad en la Comunidad de Madrid es muy grande en cuanto a su tamaño, son más de 800 directivos (...) es lógico que se vayan haciendo ajustes con el equipo. No es ninguna dimisión en bloque", ha manifestado Escudero. Ha recordado que hace unos meses se "ha cambiado" el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Antonio Zapatero, así como el director general de Asistencia Sanitaria, o la gerente asistencial de Atención Primaria, en referencia a la renuncia el pasado mes de octubre de Sonia Martínez Machuca.

Martínez Machuca dejó el cargo "por motivos médicos y personales", en coincidencia con la convocatoria de una huelga indefinida convocada a partir del 25 de octubre por los sindicatos, y fue sustituida por Almudena Quintana Morgado.

"No son dimisiones en grupo, son recambios que se han producido, reajustes en el equipo y ya está, no hay que darle más importancia", ha zanjado Escudero, que ha avanzado que "de momento no hay ningún cambio previsto" más.