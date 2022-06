¿Se pueden avistar tiburones como el de L'Hospitalet en las playas de Salou y Cambrils?

El Servicio de Socorrismo de L’Hospitalet de l’Infant, en Tarragona, avistó este domingo, junto a los bañistas, poco después de las 12.00, un tiburón de unos 3 metros de longitud, "probablemente de la especie tintorera". Automáticamente, se evacuó a los bañistas del agua, en la playa de El Arenal, "y se dio parte tanto a Salvamento Marítimo como a las autoridades locales", tal y como han apuntado fuentes oficiales.

Uno de las personas que en esos momentos disfrutaba del baño, junto con su familia, fue la zaragozana Violeta Pérez. "Lo cierto es que estaba nublado y no había demasiada gente bañándose. Nosotros sí estábamos en el agua en el momento en el que el socorrista comenzó a pitar para que saliéramos del mar. Entonces miramos la bandera y vimos que era roja. No sabíamos qué había ocurrido, no había demasiado oleaje en ese momento, así que preguntamos", cuenta Pérez.

"En todo momento nos dijeron que estuviéramos tranquilos, que había un tiburón, pero que no corríamos ningún peligro", dice la zaragozana, quien asegura que "no hubo momentos de miedo ni nada similar" entre quienes disfrutaban de un "tranquilo" día de playa. Aproximadamente "hacia las 14.00", volvió a ondear la bandera amarilla y "nos metimos al agua, con tranquilidad", asegura Violeta Pérez.

"Resulta complicado mantener la calma, pero es precisamente lo que hay que hacer cuando se avista alguna especie de tiburón, más habitual de lo que creemos en las playas del Mediterráneo. De hecho es una situación que puede darse en cualquier época del año, lo que ocurre es que en verano hay más gente en la playa y más ojos para verlos", apunta Carlos Vicente, conservador del Acuario de Zaragoza.

"El que se acercó a la playa de L'Hospitalet suele ser una tintorera, especie inofensiva que no suele verse en el espacio destinado al baño. Si ocurre, como pasó este domingo, suele ser porque se han desorientado o por estar enfermos", comenta Carlos Vicente.

"También conocido como tiburón azul, los ejemplares adultos suelen medir unos tres metros de longitud, como mucho, y rondan los 80 kilos de peso. Su presencia es más común en el Atlántico, pero no es infrecuente encontrarlos por aguas del Mediterráneo ni en Salou o Cambrils, destinos muy frecuentados por los aragoneses", aseguran desde el Acuario de Zaragoza.

"Todos los escualos son depredadores, pero más allá de lo que todos hemos visto en las películas, las personas no entramos dentro del rango de sus presas, sobre todo de la especie avistada este fin de semana, que no es ni especialmente grande ni peligrosa", insiste Carlos Vicente, quien recuerda a los bañistas que, ante la presencia de cualquier tiburón "es necesario avisar a los puestos de socorrista".

"Ellos saben cómo actuar. Una vez controlada la zona, lo más probable es que en pocas horas los bañistas puedan volver al agua", tal y como ocurrió este domingo en L'Hospitalet de l'Infant.