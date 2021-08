El festival de música de Cambrils se despide este fin de semana con Richard Clayderman

El Festival de Cambrils es un histórico ciclo de conciertos de verano que se celebra desde el año 1974. Aunque en principio nació como un evento de música clásica, actualmente reúne a los mejores artistas nacionales, espectáculos, bandas y orquestas pensados para todos los públicos.

Este año celebra su 46ª edición durante el mes de agosto y el cartel ha contado con artistas de la talla de Manel, Prok, Bonnie Tyler, Camela, OBK, el fenómeno Stay Homas, Abba -que actuó este jueves con un lleno total-, y Richard Clayderman que está programado para el sábado, 14 de agosto.

Estos conciertos de gran formato se instalaron definitivamente en el parque del Pinaret en 2012, emplazamiento que permitió la aproximación de este acontecimiento al municipio y a sus habitantes.

A lo largo de los años, el Festival de Cambrils ha contado con la presencia de formaciones musicales de gran nivel y artistas reconocidos internacionalmente que han dado a conocer el municipio, como Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Raphael, Josep Carreras, Orquesta Nacional de Francia, Montserrat Caballé o el Ballet y coros del ejército Ruso.

Desde el Ayuntamiento de la localidad costera, se quiere seguir impulsando este tipo de festivales que atraen a mucho público, tanto turistas como gente del municipio y de pueblos de alrededor.

El evento es un referente cultural dentro y fuera de la Costa Dorada. A lo largo de los años, los promotores han trabajado para lograr una mejor difusión de la música clásica, pero cada vez se ha abierto más hacia otras tendencias artísticas, como son la danza o en algunos momentos hasta todo el teatro. El guitarrista Narcíso Yepes, el bailarín Antonio Canales, formaciones como la Orquesta Nacional de Francia, la European Comunity Chamber, los solistas de Zagreb... han brillado en Cambrils.

El dúo Camela hizo enloquecer y emocionar a todo el público asistente en el parque del Pinaret M. V.

Este año han pasado por encima de este escenario el dúo Camela, que hizo enloquecer y emocionar a todo el público asistente en el parque del Pinaret. Las historias tristes sobre desamor o enfermedad quedaron compensadas por el buen humor y la complicidad que los intérpretes, Ángeles y Dioni, que proyectaron en sus intervenciones entre canción y canción. Con una trayectoria de más de 26 años sobre los escenarios, los madrileños continúan abanderando la tecno-rumba española.

La noche del sábado 7 de agosto, se viajó a los años noventa y se pudo disfrutar en directo (desde la silla, eso sí) de algunos de los temas más pinchados en discotecas de todo el mundo: 'Saturday Night', de la cantante danesa Whigfield; 'The Power', de la banda de Alemania Snap!; o 'The Rhythm Of The Night', de la brasilera Corona. La noche festivalera finalizó con el sonido electrónico de OBK, que a pesar de la brevedad del concierto, interpretó clásicos como 'Historias de amor', 'Tú sigue así' o 'Lucifer'.

El concierto de Abba-The New Esperience de este jueves embriagó a los centenares de personas con su estilo de los 70 y los 80. Sus canciones están presentes en la memoria colectiva de las diferentes generaciones, marcando la banda sonora de la vida de muchos de nosotros y que hoy en día continúan vigentes.

El pianista francés Richard Clayderman tocará en Cambrils este sábado, 14 de agosto HA

Este sábado es el turno del pianista francés Richard Clayderman, quien con más de 70 millones de discos vendidos es, seguramente, uno de los platos fuertes de este certamen. El festival se cerrará el domingo, día 15, con un concierto “de película”, a cargo de la Orquestra Sinfónica del Vallés. Atrápame si puedes, Piratas del Caribe, Misión imposible o La vida es bella, entre muchas otras bandas sonoras de películas, sonarán en el parque del Pinaret a partir de las 22.00.

Se trata de un formato de concierto diferente donde los actores de doblaje Jordi Brau (conocido para ser la voz en el cine de Tom Hanks, Tom Cruise o Robin Williams) y Luis Posada (Leonardo Di Caprio, Johnny Depp o Jim Carrey), bajo la dirección de Rubén Gimeno, presentarán las bandas sonoras de películas muy conocidas como Titanic, Forrest Gump, El Muñeco diabólico, El Discurso del Rey, Mrs. Doubtfire o La Máscara, entre otros. Un espectáculo con música de cine que juega con los elementos “invisibles” de las proyecciones cinematográficas: la música y las voces de los personajes.

El guion, creado especialmente para la obra, y la proyección de fotogramas de las películas en una pantalla detrás de la orquesta, evocan a los espectadores a las bandas sonoras de sus vidas en un emocionante concierto ‘’de cine’’ que se ha convertido en una de las producciones con más éxito de las últimas temporadas y que ha sido celebrada por toda Cataluña.

Las entradas se pueden adquirir en la página web www.festivaldecambrils.com.