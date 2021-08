El top manta vuelve a la Costa Dorada con el turismo

Cada año con la llegada del buen tiempo y del turismo a la Costa Dorada vuelven los top manta. Los vendedores han vuelto a desplegar sus paradas provisionales en los lugares de paso de los visitantes y el paseo de Cambrils, justo al límite del término municipal de Salou –en el Cap de Sant Pere-, se ha convertido de nuevo en un mercadillo de productos de marcas falsificadas.

Acabar con la venta ambulante ilegal no es tarea fácil. La disuasión de los manteros con la presencia policial no es suficiente porque en la mayoría de poblaciones faltan agentes. En el caso de Cambrils, los comerciantes han propuesto al Ayuntamiento que contraten a vigilantes privados para evitar que se instalen en la zona del paseo marítimo.

Los vecinos que viven alrededor de esta zona, justo en la frontera con Salou y Cambrils, creen que con los vigilantes privados no habría tantos manteros. Cabe recordar que el año pasado en plena pandemia no había tantos, pero este año y con la crisis que ha propiciado la covid para todos, los manteros han vuelto a ocupar los paseos de las localidades más turísticas. «Es una vergüenza. Esto es peor que el mercadillo de Bonavista. No se puede pasar ni caminar por las aceras", explica Dolores, una vecina del lugar.

La policía local de Cambrils ha constatado el descenso en el número de vendedores en el municipio y ha conseguido que, prácticamente, no haya venta ambulante de este tipo en el mercado de marchantes y en los barrios del Regueral y del Puerto, entre otros puntos de la ciudad.

"Por las noches vemos alguna patrulla que viene a controlar la zona del paseo delante de la playa de la Llosa, pero cuando los ven se van corriendo y luego vuelven a ponerse y así muchas noches", comenta Jean Claude, un francés que veranea delante.

Según ha confirmado el Consistorio de Cambrils, el cuerpo policial envía patrullas con los efectivos disponibles y algún refuerzo en la zona del paseo del Cap de Sant Pere cada día con el fin de interrumpir y desalojar a los vendedores de este tramo que ocupan a primera línea de mar. La policía local acostumbra a contar con el apoyo de los Mossos d'Esquadra para llevar a cabo estas actuaciones.

La Policía Local de Cambrils controlando los puestos de top manta M. Veciana

Cuando se ponen los top manta, la gente que pasea se ve obligada a pasar por el carril bici porque apenas hay espacio. "Es un peligro, la gente no les debería comprar porque además hacen mucho daño a los comerciantes de la zona que pagan sus impuestos, y que con la pandemia y la crisis que hay tienen que soportar a los vendedores ilegales", comenta Dolores.

En cambio, también hay turistas que no les importa que los top manta desplieguen sus chiringuitos e incluso son compradoras habituales en verano. María y Lucía son dos amigas que pasan el mes de agosto en Cambrils y cada semana vienen a dar una vuelta por aquí. "No nos molestan y de vez en cuando les compramos alguna cosita".

Los ayuntamientos

Según la Unió de Botiguers de Cambrils, el Ayuntamiento estudiará ahora la propuesta de la vigilancia privada. Desde el Ayuntamiento de Salou explican que en el municipio la práctica del ‘top manta’ es "residual" pero apuntan que se trabaja durante todo el año y se realizan campañas de concienciación para evitar que los visitantes compren en el top manta.

El Ayuntamiento de Vila-seca también trabaja con previsión para disminuir el top manta en La Pineda. Durante la temporada de verano se llevarán a cabo patrullas mixtas de la Policía Local y Mossos d’Esquadra, un dispositivo similar al de los últimos años, además del control de la Policía Local a pie de playa con la puesta en marcha de los agentes en el arenal desde junio a septiembre. Una patrulla también vigilará el paseo marítimo. Desde el consistorio consideran que esta venta ilegal en el municipio está muy concentrada y de momento, no se plantea la vigilancia privada.