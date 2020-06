Sánchez afirma que el Gobierno "no ha mirado a otro lado" con las residencias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que es "imposible" mostrar más compromiso con las personas mayores como lo ha hecho el Ejecutivo durante la pandemia de la covid-19.

"El Gobierno no ha mirado a otro lado en esta crisis, no solo porque hayamos aprobado órdenes, sino que hemos enviado al Ejército", ha asegurado este domingo en la rueda de prensa posterior a la décimocuarta conferencia con los presidentes autonómicos. "Mayor compromiso con la seguridad de nuestros mayores, que ha demostrado este Gobierno, me parece imposible", ha subrayado.

Según ha indicado, durante el estado de alarma el Ejecutivo aprobó diversas órdenes, un fondo de 300 millones para reforzar las plantillas de trabajadores en las residencias e incluso mandó a los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a desinfectar estos centros, los cuales realizaron 5.200 actuaciones en residencias de mayores de toda España entre el 18 de marzo y el 17 de mayo en el marco de la Operación Balmis.

"Ese compromiso del Gobierno de España es absoluto con las residencias de mayores", ha insistido. Si bien, Sánchez ha recordado que, al igual que con las materias de Sanidad y Educación, las competencias de Dependencia y, por tanto, de las residencias de ancianos, son de las comunidades autónomas. "Los presidentes autonómicos son los responsables de la gestión", ha asegurado.

"Algunas lecciones"

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo central ha reconocido que se aprenderán "algunas lecciones" de lo ocurrido durante estos meses de pandemia con las residencias y se tendrá que ver en una comisión parlamentaria de evaluación del coronavirus de qué manera resuelve el Gobierno esta situación que ha "preocupado" a todos a lo largo de las últimas semanas.

Preguntado sobre las supuestas órdenes de la Comunidad de Madrid en las que se ordenaba no trasladar a usuarios de residencias a hospitales, Sánchez ha evitado entrar a valorar esta cuestión. "La gestión está en manos de las comunidades autónomas, todos hemos sido testigos de las órdenes y contraórdenes que han salido a la luz en relación con las residencias e ingresos en hospitales, lo dejo ahí", se ha limitado a decir.

