La DGA sube 1,9 millones el presupuesto para cubrir vacaciones en residencias

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales ha incrementado su presupuesto un 11,98 %, en 1.960.000 millones, para las sustituciones de los profesionales de las residencias públicas de la Comunidad, cuyas solicitudes han recibido "al completo" la semana pasada, según ha explicado este viernes la consejera Maria Victoria Broto.

Ha sido en respuesta a una pregunta formulada por el PP en la sesión de control de las Cortes, donde la diputada Marian Orós ha denunciado que en la residencia de Javalambre solo se ha contratado a cinco personas para cubrir las vacaciones del personal que ha hecho frente a la pandemia de coronavirus, que no van a cubrir "con calidad ni capacidad" a los residentes. Ha denunciado que se vaya a gratificar a estos trabajadores con días libres y no con dinero porque "no lo tienen".

Plan de rescate

Previamente Orós había preguntado a Broto por el plan de rescate en las residencias de mayores y aludido a los "triajes" realizados en las mismas para no derivarlos a hospitales, que la consejera ha negado de nuevo o que Aragón es la comunidad donde los muertos en residencias suponen un mayor porcentaje del total, un 90%, y que ocho de cada 10 fallecidos en la Comunidad por coronavirus eran residentes.

Broto ha insistido en que "no va a consentir" que se ponga en duda el sistema sanitario aragonés ni que se criminalice a las residencias y ha recordado que de los fallecidos en estos centros son un 3 % de las personas que residen en ellos cuando en Madrid suponen un 13,5% y ha resaltado que le gustaría "tener más dinero", toda vez que ha concluido que el "hachazo fundamental" a la dependencia en 2012 lo dio el PP.

