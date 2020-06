Piden al fiscal que investigue la muerte en una residencia sin que la familia reconociera el cadáver

La Asociación Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía que investigue la muerte de una mujer en una residencia, un día después de su traslado desde un centro privado a otro del mismo grupo sin el conocimiento previo de la familia, que denuncia, además, que no pudo reconocer el cadáver.

La asociación apela a la "sensibilidad" de la Fiscalía tras conocer la queja presentada por uno de los nietos de la fallecida, usuaria de una residencia privada y desde la que, según la familia, fue trasladada a otra por haber dado positivo en la covid-19, sin haberles proporcionado ningún tipo de información.

En este sentido, en la queja se asegura que tuvieron conocimiento del traslado por medio de una trabajadora con la que tenían relación así como que en el momento del cambio de ubicación su abuela era asintomática y no presentaba "ningún otro problema de salud" salvo la edad, 93 años, y que era ciega.

Una vez conocido el traslado, este nieto, Andoni Ballarín, trató de ponerse en contacto con el nuevo centro como representante de uno de los hijos de la mujer, ya fallecido, pero, como ha informado a Efe, se negaron a facilitarle ninguna información ya que el contacto era su tío, quien tampoco conocía este traslado.

Traslado a otro centro

Al parecer, la anciana dio positivo en la covid-19 sin presentar síntomas y al día siguiente, viernes, fue cuando se produjo el traslado al centro de Santa Fe, con una saturación de oxígeno del 98% que por la tarde bajó al 82%.

Sin embargo, no se la trasladó a un hospital porque, según las explicaciones recibidas por la familia, no había ambulancias, en un momento en que la residencia no contaba ni con respiradores ni con cuidados paliativos. La mujer falleció un día después, la tarde del sábado 4 de abril.

Ballarín lamenta la falta de comunicación por parte de la residencia de la que era usuaria porque estando él en paro tenía disponibilidad para atender a su abuela en el domicilio y, sin embargo, "murió sola" y tampoco sabe en "qué condiciones".

Situación a la que se suma que ningún miembro de la familia pudo identificar el cadáver, que fue trasladado a Ricla (Zaragoza), localidad natal de la abuela, y depositado directamente en el nicho desde el coche fúnebre en el que viajó desde Zaragoza.

