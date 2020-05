La mascarilla no será obligatoria para salir a hacer deporte

Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, insinuó este miércoles -que no aseguró- que los deportistas podrían eludir el uso de las mascarillas, al menos en la mayor parte de sus entrenamientos, al considerar que la actividad física podría entrar en el supuesto contemplado en la orden de Sanidad de "desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de éstas, resulte incompatible el uso de la mascarilla".

"Si uno hace deporte de alta exigencia, de alto esfuerzo, de esfuerzo excesivo, no se pueden usar determinadas mascarillas", admitió el epidemiólogo. "Lo más importante es llevarla aunque sea en el bolsillo para que cuando estemos en una zona donde no podamos mantener una cierta distancia, menor de esos dos metros, poder ponérsela", detalló el responsable de Sanidad.

El uso o no de la mascarilla entre los deportistas tras la publicación no ha quedado nada claro. En principio, la normativa del departamento que dirige Salvador Illa no especifica nada en particular sobre utilización de esta prenda entre las personas que salen a realizar una actividad física individual.

La actualidad del Covid-19, minuto a minuto.

Toda la información sobre la desescalada y sus fases, en HERALDO

Toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.