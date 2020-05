Si mi comunidad ya está en fase 1, ¿puedo pasar la ITV del coche?

Una de las dudas que los ciudadanos se planteaban durante estas semanas de confinamiento es: ¿Qué ocurre si durante el estado de alarma me caduca la ITV del coche? Y es que según el artículo 65.4 de la Ley de Seguridad Vial, no contar con este tipo de certificado conlleva una sanción económica de 200 euros, aunque no supone la pérdida de puntos del carnet de conducir. Y la siguiente duda: ¿Podré entonces seguir usando mi coche tras el confinamiento?

En Aragón, como en el resto del país, desde el pasado 17 de marzo quedó suspendido el servicio de ITV con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, puesto que estos establecimientos podían ser considerados fuente de contagio, por lo que el Gobierno suspendió los plazos interpuestos por la Administración para efectuar la Inspección Técnica de Vehículos durante el tiempo que se prolongue el estado de alarma. Por lo tanto, durante este periodo la obligación de pasar revisiones prescritas en la reglamentación quedó suspendida de forma excepcional.

Aragón es una de las Comunidades que desde este lunes, 11 de mayo, ha entrado en la fase 1 del estado de alarma. Es por ello que el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, ha dado instrucciones para la reanudación del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y la reapertura al público mediante la utilización de la cita previa.

La apertura de las estaciones de inspección técnica de vehículos será progresiva a partir de este lunes y se espera que todas estén en servicio a lo largo de la semana.

Las estaciones de inspección técnica de vehículos deberán cumplir las correspondientes condiciones de seguridad e higiene. En Aragón existen 39 estaciones en las que se puede pasar la inspección técnica de vehículos y están repartidas en 14 zonas concesionales.