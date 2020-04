¿Podré circular si me caduca la ITV del coche durante el estado de alarma?

No es una duda menor. ¿Qué ocurre si durante el estado de alarma caduca la fecha de revisión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)? Según el artículo 65.4 de la Ley de Seguridad Vial, no contar con este tipo de certificado que verifica algunos de los puntos de funcionamiento de nuestro automóvil conlleva una sanción económica de 200 euros, aunque no supone la pérdida de puntos del carnet de conducir. Así que, tras el confinamiento, si ha caducado la ITV la pregunta es ¿si podré seguir usando mi coche?

En Aragón, como en el resto del país, desde el pasado 17 de marzo las ITV están ceradas al público “como medida de contingencia ante la pandemia del coronavirus” por lo que el Gobierno suspendió los plazos interpuestos por la Administración para efectuar la Inspección Técnica de Vehículos durante el tiempo que se prolongue el estado de alarma. Por lo tanto, durante este periodo la obligación de pasar revisiones prescritas en la reglamentación queda suspendida de forma excepcional.

El problema ahora es qué ocurrirá cuando pase el estado de alarma y reabran el servicio. La AECA-ITV (asociación que engloba a los centros de inspección de vehículos en España) ha propuesto al Gobierno un plan para la "vuelta a la normalidad" de las ITV tras el estado de alarma y así evitar "colapsos" en las estaciones ante las más de 3 millones de revisiones pendientes.

Según cifras de AECA-ITV, hasta el 10 de mayo expirarán unas 3,1 millones de inspecciones, que sumadas a las que vencen en todo el mes que viene, las estaciones tendrían que revisar unos 5 millones de vehículos, más del doble de los 1,8 millones que examinan cada mes de forma habitual.

Por todo ello, la asociación ha presentado a los ministerios de Sanidad, de Interior y de Industria, Comercio y Turismo un plan para evitar "colapsos" y contagios de coronavirus debido a la aglomeración de personas en las instalaciones de las estaciones de ITV.

"Es indudable que, en el momento del levantamiento del estado de alarma, se generaría una gran aglomeración de ciudadanos en las estaciones de ITV. Si además añadimos que su capacidad es de 1,8 millones de inspecciones al mes, esto supondría multiplicarla entre 2,8 a 3 veces, lo que resulta inviable", explican desde AECA-ITV.

Prórroga hasta septiembre

De esta manera, para la asociación la "única solución" es que se establezca una prórroga hasta el 30 de septiembre para que aquellos vehículos cuya fecha de vencimiento de la ITV se encontrase en el periodo del estado de alarma puedan realizarla de forma "organizada".

Entre otras solicitudes, AECA-ITV ve necesarias medidas formativas para que el personal de las estaciones pueda trabajar seguro; la modificación de algunos puntos de las inspecciones en el interior del coche con el fin de evitar contacto entre personas, así como la ampliación de los horarios de atención al público de las instalaciones.