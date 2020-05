Aragón entra en la fase 1 de la desescalada con dudas sobre el retorno a la actividad

La fase 1 de la desescalada arranca este lunes en las tres provincias aragonesas con importantes novedades respecto a la anterior y algunas dudas todavía.

Ya no será necesario pedir cita previa y las terrazas podrán abrir al 50%. También reabren los lugares de culto y se permiten las reuniones de diez personas.

La fase 1 se activó el pasado lunes en cuatro islas de Baleares y las Canarias y se extenderá este lunes, además de a Aragón, a la totalidad de estos archipiélagos, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Extremadura y Murcia, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y algunas zonas de Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Se implanta así en una franja de territorio con más del 51 % de la población española, y comienza después de que el sistema sanitario haya registrado la cifra diaria de fallecidos por la enfermedad más baja desde el 18 de marzo, 143.

Aragón registró este domingo un único fallecido, ya son 824, y los contagios ascienden a 6.702.

La hostelería afronta un día clave. Las terrazas podrán abrir al 50% tras dos meses de parón marcados por los ERTE y la ausencia de ingresos. Las hay, como la de La Lobera de Martín, en Zaragoza, que tienen ya lista de espera. El establecimiento, con permiso para 43 mesas, montará unas 22 con una separación de 2,20 metros. No obstante, de cara a este martes podría ampliar el número, ya que el Ayuntamiento de Zaragoza ha accedido a colocar veladores en zonas de aparcamiento en las calzadas, espacios peatonales y plazas. Nacho del Río, encargado del establecimiento, calculaba este domingo, metro en mano, dónde colocar cada mesa. La entrada en la fase 1 de la desescalada permitirá levantar el ERTE al 60% de la plantilla. "Por el momento no podemos abrir la barra ni los comedores, pero tenemos ilusión de que esto mejore de cara a las siguientes fases", dijo. El personal llevará siempre mascarilla y se garantizará gel hidroalcohólico "suficiente" para trabajadores y clientes. La carta, por su parte, se colgará en la web, aunque también las habrá en formato físico para quienes no tengan internet.

Muchos comercios, bares y hoteles ultimaron "con incertidumbre" los preparativos este fin de semana, aunque la mayoría de los restaurantes y alojamientos de la Comunidad seguirán cerrados por el momento.

Además, Aragón analiza modificar las franjas de salida de los niños para evitar las horas de más calor. Se trata, según admitió este domingo el preisente Javier Lambán, de uno de los asuntos que se abordarán "de manera inmediata".

¿Qué se puede hacer a partir de este lunes con el cambio a la fase 1?

1 Las tiendas Los locales de menos de 400 metros cuadrados abrirán con un aforo máximo del 30%, mientras que las grandes superficies como Puerto Venecia o Grancasa seguirán cerradas hasta la fase 2.

2 Terrazas y restaurantes Los cafés, bares y restaurantes ya no abrirán únicamente para recoger pedidos. Desde hoy es posible sentarse en una terraza sin límite de tiempo, pero con una separación mínima de dos metros entre clientes. Se permite hasta el 50% de las mesas, aunque varios ayuntamientos han anunciado ya que se podrán ocupar zonas peatonales y de aparcamiento.

3 Los desplazamientos Quienes habiten en un mismo domicilio podrán compartir coche y moverse dentro de una provincia sin las restricciones de la fase 0. Es decir, sin un límite de dos personas por vehículo. A estos desplazamientos podrán unirse personas que no vivan bajo el mismo techo siempre que lleven mascarilla y que no tengan síntomas de coronavirus.

4 ¿Y entre provincias? Desplazarse entre Zaragoza, Huesca y Teruel sigue sin ser posible salvo por motivos excepcionales (laborales o sanitarios).

5 ¿Puedo ver a mi familia? La fase 1 autoriza las reuniones de hasta 10 personas, pero es necesario que se respete una distancia mínima de dos metros y se sigan las normas en materia de higiene marcadas por Sanidad.

6 Segundas residencias Alojarse en un hotel, una casa rural o un apartamento turístico o desplazarse a una segunda residencia será posible siempre que se encuentre dentro de la misma provincia. Estos establecimientos, no obstante, no tienen permitida la apertura de zonas comunes, por lo que muchos seguirán cerrados hasta próximas fases.



7 Vuelven las misas Los lugares de culto reabren al 30% de su capacidad. El Pilar lo hará a las 8.30, con un interior dividido en dos zonas independientes y con un aforo máximo para 206 personas. Siguen sin poder besarse las imágenes, no habrá agua bendita en las pilas y la paz tendrá que prescindir del contacto físico.

8 Velatorios y entierros Se permiten velatorios con hasta diez personas en el interior y de 15 en exteriores. Cementerios como Torrero instalarán mamparas y una cámara térmica en el acceso al tanatorio. Para los entierros, el máximo será de 15 personas.

9 Deporte Abren los centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y si es posible, con turnos para garantizar las distancias. Las actividades que impliquen contacto físico siguen prohibidas.

10 Seminarios y congresos Se pueden celebrar siempre que se respete una distancia social de dos metros y no haya más de 30 asistentes. Colegios y universidades podrán abrir, pero no para recibir alumnos, sino para cuestiones administrativas.

>> Más noticias sobre el coronavirus.