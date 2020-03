Casado critica la gestión del PNV en relación al vertedero de Zaldibar

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este sábado que la supuesta "buena gestión y honestidad" del PNV han quedado "sepultadas bajo toneladas de basura" en el vertedero de la localidad vizcaína de Zaldibar, que se derrumbó el pasado 6 de febrero. Además, ha apuntado que casos de corrupción como el llamado 'De Miguel', han "echado por tierra el estereotipo falso" de la honradez de la formación jeltzale.

El líder de los populares ha pedido el voto para PP+Cs con el fin de dar "la batalla de la libertad contra el totalitarismo, el nacionalismo excluyente, sectario y xenófobo", tanto en el País Vasco como en Cataluña, y ha asegurado que su partido, "no solo sabía enfrentarse al terrorismo y pagar con su vida la defensa de la libertad", sino "también gestionar".

Casado ha participado en el acto de presentación de la candidatura de PP+Cs que se ha celebrado en Santurtzi, junto al candidato a Lehendakari, Carlos Iturgaiz, el número dos de la lista por Bizkaia, Luis Gordillo (Ciudadanos), el presidente del Grupo de la formación naranja en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, y la presidenta del PP Vasco, Amaya Fernández.

El líder popular ha recordado que en el vertedero de Zaldibar "todavía hay dos trabajadores desaparecidos, sin que el Gobierno del PNV, con el consejero socialista de Medio Ambiente, puedan dar una sola respuesta", y cree que esto "ha roto el estereotipo falso de una buena gestión, igual que los casos de corrupción del PNV ha echado por tierra el estereotipo falso de la honestidad en la gestión de los nacionalistas".

Pablo Casado ha mostrado su solidaridad a las familias de Alberto Sololuze y a Joaquín Beltrán, operarios sepultados en la escombrera, y ha subrayado que los familiares de este último trabajador "no han podido más" y ayer se manifestaron "para decir que querían poder llorar a sus seres queridos", que, en su opinión, han fallecido por "la ineficacia e incompetencia absoluta en la previsión de la gestión de los residuos",

También ha lamentado que no haya asumido "responsabilidades a la hora de delimitar por qué no se habían hecho los trabajos necesarios para preservar la seguridad de esos trabajadores y la salubridad de toda la comarca".

"Se ha descubierto la eterna mentira del nacionalismo que, a base de crear redes clientelares, de comprar voluntades en la opinión pública, de situar en los puestos de las empresas y de las administraciones que ellos controlan a su gente, han ido buscando ese caladero de votos para mantenerse en el poder", ha subrayado, para explicar que es algo "parecido" a lo ocurrido en la Junta de Andalucía con el PSOE.

Suma de siglas

Pablo Casado ha recordado, al inicio de su intervención, al concejal socialista Isaías Carrasco, asesinado el 7 de marzo de 2008 por ETA, y ha recordado el abrazo, en un acto en el Kursaal donostiarra, de los candidatos a lehendakaris del PSE-EE y del PP, Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayor Oreja, en la campaña "mítica e histórica" de 2001. De esta forma, ha apuntado que hicieron "indivisibles" estas dos siglas.

Además, ha recordado que el PP apoyó "gratis" a Patxi López como Lehendakari para "dar un histórico cambio de rumbo a la alternativa no nacionalista", y ha subrayado que el presidente de los populares vascos Alfonso Alonso, cuando fue ministro, "impulsó la negociación con Ciudadanos para una investidura en la que hubiera un Gobierno de progreso que siguiera combatiendo la crisis económica al margen de las recetas suicidas de la izquierda".

El PP no solo sabe defender las libertades, sino también gestionar con eficacia. Con el concierto vasco se deberían bajar impuestos para apoyar a la industria, a los emprendedores, los autónomos y a las familias, y mejorar las cifras de paro que empeoran con el nacionalismo. pic.twitter.com/4pxyILfgeC — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) March 7, 2020

Por ello, cree que en estos momentos "cobra una especial relevancia" la coalición "histórica para el constitucionalismo en el País Vasco" que supone PP+Cs, "uniendo dos siglas de la defensa de las libertades en España". "Porque, aunque ahora el terrorismo no mate, seguimos librando una batalla de la libertad contra el totalitarismo, de un nacionalismo excluyente, sectario, supremacista y xenófobo", ha indicado.

Casado ha dicho que su partido y la formación naranja ahora suman en el País Vasco y Cataluña y ha mostrado su "emoción" al ver a Carrizosa en este acto porque éste ha sido "amenazado" en la Comunidad Autónoma Catalana, al igual que pintaban la tienda de Albert Rivera, que iba escoltado, o los "zarandeaban e insultaban" a Inés Arrimadas.

El presidente del PP ha dicho que es un honor para él asistir a este acto de la coalición porque era "necesario, sensato y responsable" y lo que "la sociedad española demandó en elecciones". "Fue mi compromiso nuclear cuando decidí presentarme para liderar el Partido Popular", ha aseverado.

"Nos mataban como gorriones"

Pablo Casado ha recordado los tiempos difíciles que vivieron con ETA. "Nos mataban como gorriones, y con ese silencio cómplice, esa 'omertá', del 'algo habrá hecho'". En aquella época, ha recordado que los populares llegaron a lograr 300.000 votos, que ahora pretende recuperar.

"Tenemos el cometido de rescribir la historia de la Administración en el País Vasco, pero seguir escribiendo la historia de la dignidad, de la memoria y de la derrota efectiva del terrorismo que algunos ahora quieren empañar", ha remarcado.

Casado ha asegurado que su partido "no solo sabía enfrentarse al terrorismo y pagar con su vida la defensa de la libertad", sino "también gestionar". En sentido, ha lamentado "que se haya abandonado" la industria en Bizkaia y que, aun con el Concierto Económico, Euskadi no sea "más competitiva".

La coalición PP+Cs es un paso histórico para defender el constitucionalismo frente al nacionalismo y la izquierda radical. Rivera y Arrimadas han sufrido la intolerancia como los populares catalanes y vascos. Gracias a Carrizosa y Miguel Gutiérrez por vuestro apoyo a Iturgaiz. pic.twitter.com/8k66bELPVf — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) March 7, 2020

Por ello, ha pedido "una administración transparente, eficaz, eficiente y con las ideas muy claras para mejorar la vida" de los ciudadanos de País Vasco. "Porque ser vascos es mucho más que ser nacionalista, es más que ser del PNV, que haber nacido aquí y que tus padres o tus abuelos hayan nacido aquí. Ser vasco es sentirse vasco", ha manifestado.

En alusión a EH Bildu, ha afirmado que hay que "seguir escribiendo el relato de la derrota de los que no quisieron que la libertad y de la democracia triunfara en esta tierra ni en el resto de España".

"Y ahora me duele ver que se ha homologado a los herederos de Batasuna como socios del Gobierno de España. Esto no había pasado nunca. Nunca el PSOE, que ha sufrido el zarpazo terrorista tanto como nosotros, había tenido a los herederos de Batasuna como interlocutores políticos porque Bildu no ha asesinado los asesinatos de ETA", ha destacado.

Además, ha recordado que ha sido Arnaldo Otegi el que "ha decidido que el Gobierno de Sánchez fuera adelante porque es lo que mejor puede venir a la agenda abertzale en el País Vasco". "Bildu dijo que quería un pago al contado y ya lo estamos viendo. Tanto Bildu como el PNV ya le han extendido el talón de cobro al Gobierno. Le han pedido que traslade al País Vasco 200 presos de ETA", ha dicho.

En esta línea, ha asegurado que no permitirán, por la memoria de las víctimas, el traslado de los presos al País Vasco ni el traspaso de la transferencia de la Seguridad Social, que ha considerado una petición "supremacista" porque pretende "la ruptura de la caja única".

Por ello, ha dicho que en las próximas elecciones se puede optar por votar al PNV, al PSE, a EH Bildu o a Podemos -que "van a intentar pactar entre ellos", mediante un tripartido de izquierdas o "un bipartito nacionalista con el apoyo del PSE-EE"-, o votar a PP+Cs, que supone "Constitución, igualdad y libertad".