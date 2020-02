Urkullu reconoce que han fallado los mecanismos de control del vertedero de Zaldibar 

El lendakari, Iñigo Urkullu, ha reconocido que, "a la vista de las consecuencias" del derrumbe del vertedero de Zaldibar (Vizcaya), "cabe afirmar que los mecanismos de control no han sido suficientes". Además, ha anunciado que el Gobierno Vasco se personará en la causa abierta contra la empresa propietaria del vertedero por posible delito ambiental y laboral.

Urkullu ha efectuado este ejercicio de "autocrítica" en la parte final de su comparecencia extraordinaria ante el Parlamento Vasco, al que ha acudido este martes para informar sobre la crisis generada con el derrumbe del vertedero vizcaíno.

El lendakari ha asumido que, "a la vista de las consecuencias" de lo ocurrido en Zaldibar, donde siguen desaparecidos dos trabajadores sepultados por el derrumbe y existen dudas sobre los niveles de contaminación en el aire, "cabe afirmar que los mecanismos de control no han sido los suficientes".

Urkullu ha afirmado que esta reflexión deberá "proyectarse al futuro" con la adopción de medidas de "refuerzo" de los sistemas de control y seguridad. "Extraeremos consecuencias de estas crisis para la mejora de la gestión de los residuos y de los vertederos", ha indicado el Lendakari, quien ha expresado su rechazo a todo intento de utilizar este asunto para buscar "réditos".

En el transcurso de su intervención, el Lendakari también ha explicado que su Gobierno está actuando en tres líneas de trabajo: una auditoría "a fondo y transparente" de los antecedentes y de las causas; la "colaboración" con las investigaciones judiciales para "esclarecer todas las responsabilidades"; y "redoblar los mecanismos de prevención, inspección, control y sanción", lo que supone un "ejercicio interno" en la actuación de la propia Administración.

"El Gobierno Vasco se personará en las causas judiciales abiertas para contribuir a esclarecer las causas y responsabilidades de lo sucedido", ha anunciado, antes de recordar que el Ejecutivo ha presentado documentación ante el juzgado que ha abierto diligencias por este caso, con el fin de determinar la existencia o no de posibles delitos medioambientales y laborales por parte de la empresa propietaria del vertedero. "La verdad prevalecerá y se juzgará", ha afirmado.

Por otro lado, Urkullu ha realizado un ejercicio de "autocrítica personal" por una posible "falta de empatía" con las familias de los trabajadores que se le ha achacado. "Y lo hago con hondo pesar, porque me he interesado y he seguido la relación del Gobierno con los familiares desde el primer momento, desde el mismo día 6", ha indicado.

En todo caso, ha apuntado que la preocupación de las familias no han sido por una supuesta "falta de empatía", sino por el rescate de los desaparecidos, algo que comparte el Ejecutivo.

El presidente del Gobierno Vasco ha apuntado que, cuando se ha reunido con los familiares en dos ocasiones, no le han transmitido que hayan sentido "la falta de empatía" de la que se le acusa. "Reconocieron que las personas profesionales que les han atendido, lo han hecho con cercanía y comprensión", ha indicado.

A su juicio, el problema "no es la empatía o la falta de calidad humana, sino solucionar el caso y encontrar a los desaparecidos", que ha sido "la prioridad" de su Ejecutivo desde el principio.