La Canonja tardó más de una hora en recibir el aviso de confinamiento de los vecinos

El alcalde de La Canonja, Roc Muñoz, tardó más de una hora en recibir la comunicación de que los vecinos debían permanecer en sus casas por la explosión registrada en la empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE), situada en el municipio, que causó dos muertos y ocho heridos, tres graves.

La explosión, cuyas causas se investigan, se produjo sobre las siete menos veinte de la tarde de ayer y ocasionó la emisión de gases que posteriormente se supo que no eran tóxicos.

Protección Civil pidió a los vecinos de diversos municipios de la provincia que se confinarán en sus casas pero no sonaron las sirenas para avisar de emergencias ocasionadas por accidentes en las industrias químicas de la zona.

El alcalde Muñoz ha explicado, en declaraciones a Efe, que la Generalitat tardó "más de una hora" en avisarle de que los vecinos del municipio, los más cercanos a la industria afectada, debían permanecer confinados en sus casas.

"Y eso que yo soy el máximo responsable de la protección civil en el pueblo, según la normativa", ha remachado.

Muñoz ha informado también de que el centro de coordinación CECAT le avisó a él de que había habido una explosión en una industria química "media hora después" de que se produjera. "Un poco tarde, ¿no?", se ha preguntado.

El alcalde se ha reunido este mediodía con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el centro de coordinación de las emergencias creado a raíz del siniestro, y le ha trasladado su malestar por cómo se gestionó la comunicación del accidente a su ayuntamiento y a los vecinos.

Muñoz ha narrado que cuando oyó la explosión se encontraba de compras en un centro comercial de Tarragona ubicado a unos cinco minutos en coche de su municipio.

"El techo del centro comercial tembló y, aunque la norma dice que no se debe salir a la calle, imaginé que algo había pasado en mi pueblo. Al salir vi el fuego de la explosión", ha explicado.

Ya en su ayuntamiento, ha agregado, reunió a los equipos de emergencia, incluyendo la policía local, y fue "entre una hora y dos después de la explosión" cuando se le avisó de que los vecinos debían permanecer confinados en sus casas.

En ese momento, los miembros de Protección Civil recorrieron el municipio, de casi 6.000 habitantes, para informar de que debían permanecer confinados.

"No se hizo en condiciones -ha continuado-. Si se activan las sirenas tenemos mucho ganado. Las tenemos y las usamos en los simulacros, y una vez que hay una explosión, no suenan. Está claro...".

La comunicación, ha señalado, "ha sido el gran déficit de este episodio". "Eso es lo que no se hizo en condiciones", ha puntualizado.

El alcalde ha adelantado, no obstante, que "no irá de guerrero vengador" ni se quedará "solo en la queja", sino que a partir de ahora "será proactivo para buscar una solución y, si los protocolos no se han cumplido, saber la causa y quién es el responsable".

Muñoz ha informado de que en la reunión celebrada hoy en La Canonja con los equipos de emergencias y el presidente Torra, los técnicos y los bomberos han informado de que, en principio, "la situación está controlada" y no hay riesgo en el municipio pero se debe dejar quemar el combustible que queda en el interior de la zona siniestrada. Tampoco hay emisión de gases.

Tras esta primera fase, ha indicado el alcalde, se podrá entrar en la sala de control y determinar si la causa de la explosión fue "una sobrepresión en el tanque" que estalló "o ha sido otra cosa".

El alcalde ha precisado, además, que el complejo industrial en el que se produjo el accidente se inauguró en 2017 y que en el ayuntamiento no hay ningún expediente abierto por la actividad de la empresa.

"Todo está correcto" con esta empresa, ha afirmado el alcalde, cuyo ayuntamiento ha decretado dos días de duelo oficial por el accidente.