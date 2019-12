Lotería del Niño 2020: cuánto toca por décimo y euro

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño se celebra este lunes 6 de enero en Madrid. Un año más, y a partir de las 12.00, heraldo.es informará de los números premiados en el sorteo del Niño, y la posibilidad de comprobar si esta vez la suerte ha sonreído a los que no les tocaron nada en la lotería de Navidad; este sorteo no es tan madrugador como el de Navidad, sencillamente porque no pone en juego tantísimos premios.

Se dice que la lotería del Niño toca más que la de Navidad. Eso tiene una base científica; en el sorteo del 6 de enero se destina casi un 30 por ciento de lo recaudado a los reintegros, en comparación al 10 por ciento del sorteo de cada 22 de diciembre. Así, de los 100.000 números que salen a sorteo, 37.812 ganarán algo, frente a los 14.008 agraciados en Navidad.

El Gordo de Navidad estuvo repartido el pasado domingo 22 de diciembre. Tocó en Salou (Tarragona), con un gran pellizco para el Centro Aragonés de Reus, además de llegar a Salamanca, San Vicente del Raspeig (Alicante), Alcoy (Alicante), Moraira (Alicante), Barcelona, Las Torres de Cotillas (Murcia), Súria (Barcelona), Madrid (en Doña Manolita), Beniaján (Murcia) y Sevilla.

La Lotería del Niño es perfecta para resarcirse de la frustración que pueda haber generado irse de vacío en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Además, es tradición invertir en este sorteo las pedreas y reintegros conseguidos en el de quince días antes. Por si fuera poco, 2020 trae una nueva tasa impositiva, más beneficiosa para las personas que resulten afortunadas en este sorteo y los próximos de las apuestas del Estado; ganar el Gordo supone un premio de 200.000 euros por décimo jugado (la inversión es de 20 euros por décimo) y el premio real después de impuestos es el mayor que ha otorgado este sorteo hasta ahora, porque la carga impositiva del 20% se aplica a 160.000 euros, no a 200.000. Es la nueva disposición para todos los premios superiores a 40.000 euros; sólo se paga impuestos por la cantidad que supera esa cifra.

En 2019, el premio gordo de la Lotería del Niño se fue íntegramente al barrio barcelonés de Gracia.

Los premios de la lotería del Niño 2020

1. Primer premio del Niño, el premio Gordo

200.000 euros al décimo. Tras impuestos, el premio quedaría en 168.000.

2. Segundo premio del Niño

75.000 euros al décimo. Tras impuestos, el premio quedaría en 68.000.

3. Tercer premio del Niño

25.000 euros al décimo.

4. 1.300 premios de 1.000 euros (trece extracciones de 3 cifras).

5. 3.000 premios de 400 euros (tres extracciones de 2 cifras).

6. 2 Aproximaciones de 12.000 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero.

7. 2 Aproximaciones de 6.100 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio.

8. 99 Premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio primero.

9. 99 Premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio segundo.

10. 99 Premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio tercero.

11. 99 Premios de 1.000 euros cada uno, para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero.

12. 99 Premios de 1.000 euros cada uno, para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio segundo.

13. 999 Premios de 1.000 euros cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero.

14. 9.999 Reintegros de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero

15. 10.000 Reintegros de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra

16. 10.000 Reintegros de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra